談戀愛會變笨是真的！科學家揭「當初怎會愛上這種人」

▲一談戀愛就變笨是真的！（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你是一談戀愛就智商變低的人嗎？從曖昧期進入熱戀期，對方怎麼看都好美好帥好喜歡，熱戀期一過驚覺滿是缺點，怎麼會這樣？心理師余佳容表示，日本科學家發現，進入熱戀期的人們大腦「灰質」減少，代表人變笨了，使我們美化對另一半的形象，不對愛人抱持懷疑或批評的態度，當過了熱戀期大腦灰質增長回來，才會恢復理智。

談戀愛時甜甜蜜蜜，分手後不禁大嘆，「怎麼會看上這種人？」心理師余佳容在粉專直言，談戀愛真的會讓人智商變低。根據日本科學家川道博明（Hiroaki Kawamichi）與其同事對熱戀期的人進行腦部成像觀察發現，「這些人大腦中的灰質減少了」。

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▲只靠熱戀感、缺乏現實基礎的感情，通常撐不過熱戀期。（示意圖／記者黃克翔攝）

余佳容說，灰質與人們的情緒、注意力、記憶有關，且會參加大腦的獎勵機制，也就是影響人們對獎勵的吸引力，「簡單來說就是灰質減少，就代表人變笨了。」她說明，一旦灰質減少，會對獎勵更不敏感，無法分辨一件事情的好壞；情緒不穩定，容易大起大落；也容易焦躁不定，注意力不集中。

此外，余佳容也指出，灰質減少同時對於大腦判斷中心的前額皮質、和影響社交認知的顳極與顳頂葉交界處會鈍化，使我們美化對另一半的形象，右眼窩前額皮層作用也會減弱，使得我們不對愛人持懷疑或批評態度。

不過，余佳容表示，值得慶幸的是，當熱戀期大量的多巴胺消退後，大腦的灰質就會增長回來，上述提及的部位也會恢復正常運作，這時頓時「理智回籠」。所以說光靠熱戀感缺乏現實基礎的感情，通常撐不過熱戀期，就是因為理智在熱戀後，還是會回歸的。