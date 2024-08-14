流感今年重症已破千！台大醫憂疫情全年化　免疫負債效應至明年底

▲台灣家庭醫學醫學會與台灣感染症醫學會推出「為愛而打」流感疫苗計畫。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情全年化！今年6月出現7年來首見的夏季流感流行，感染科權威、台大醫師黃立民分析，今年才到8月，流感併發重症病例已經破千，顯示疫情一直沒有斷過，今年整年下來疫情恐比新冠之前還要更高。黃立民指出，先前新冠疫情與相關管制措施讓民眾在主動與被動免疫都減少，解封後「免疫負債」效應恐怕要到明年底才會還完。

根據疾病管制署統計資料顯示，2024年第1周至第32周累計之類流感門急診人次，為去年2023年同期的1.7倍。台大兒童感染科醫師黃立民指出，今年流感併發重症病例至8月9日高達1,231人，這個數字對他而言可說是「觸目驚心」，不但超過去年全年累計人數，其實過去每年流感疫情的重症死亡也都不過幾百人。

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黃立民進一步解釋，新冠病毒流行期間，在大家嚴格防疫之下，免疫系統因為沒有機會接觸到其他病毒，缺乏刺激生成免疫力，那段期間大家也比較沒有去醫院診所，沒有打疫苗，不管主動、被動免疫都減少，導致回到正常生活後，出現免疫負債的情況，夏天流感疫情與冬天一樣嚴重，也就是已經「流感全年化」。

▲台大兒童感染科醫師黃立民、台灣感染症醫學會理事長張峰義、台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國分享流感趨勢。（圖／記者洪巧藍攝）

台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，不少65歲以上長輩認為身體還勇健，不需要施打流感疫苗，卻忽略免疫老化導致抵抗力下降的狀況。根據最新流感疫苗接種成果顯示，仍有近半數65 歲以上流感高危族群尚未接種流感疫苗。

台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國表示，5成流感併發重症者為65歲以上長者，7成流感重症死者沒有接種疫苗，面對流感全年化的威脅，最重要的就是「預防勝於治療」，即為每年接種流感疫苗。尤其65歲以上民眾可評估自身狀況，選擇自費施打含佐劑的「免疫加強型」流感疫苗，以增強免疫力。

黃立民指出，目前歐美等先進國家已經讓長者公費接種加強型流感疫苗，不再使用傳統疫苗。至於國內是否會納入公費？疾管署署長莊人祥表示，包含高劑量疫苗、佐劑疫苗等針對長者的疫苗兩種新劑型流感疫苗，今年都有提案到CDE（醫藥品查驗中心）做成本效益評估，預計年底會有結果，後續才能送ACIP專家會議討論。