國中弟愛吃炸雞！突肚痛掛急診　「幾乎快破裂」醫驚呆

▲過胖國中弟愛吃油炸物，年紀輕輕就長2顆膽結石。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

苗栗一名15歲國中弟因上腹痛多日到急診就醫，經醫師安排電腦斷層及腹部超音波掃描後，發現2顆分別為2.5公分及1.5公分的膽結石卡住膽囊出口，診斷為「急性膽囊炎」，並安排腹腔鏡手術治療。術中醫師發現他的膽囊已嚴重發炎、壞死，幾乎已到「快破裂」的狀態，所幸及時摘除膽囊與結石，才不致引發腹膜炎。

大千綜合醫院外科部主任馮啟彥表示，過去膽結石較容易發生在中年以後的肥胖人士，但近幾年發現，膽結石的發生年齡層逐漸下降，究其原因與肥胖、長期高熱量飲食及飲食不正常有關。該名國中弟弟就屬於愛吃高熱量炸雞、薯條等油炸類食物者，且BMI高達32，屬於重度肥胖。

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▲▼國中弟確診急性膽囊炎，於術中取出2顆分別為2.5公分及1.5公分的膽結石。（圖／大千綜合醫院提供）

馮啟彥接著說，該名國中弟到急診就醫前都一直誤以為是胃痛，吃了不少胃藥及止痛藥都沒有改善。其實膽結石的疼痛屬於上腹痛，偶爾會轉移到後背及肩膀疼痛，尤其是在吃飽後，膽囊收縮引起疼痛，這與胃痛總是發生在空腹時不一樣。

膽囊結石一旦造成疼痛，往往都會反覆不停地發炎、發作。馮啟彥說明，若結石不幸掉入膽管，還會引發黃疸和急性胰臟炎。因此，若膽囊結石造成症狀發生時，一定要及早接受腹腔鏡手術切除治療。雖然膽囊切除後的後遺症是患者容易拉肚子，但發生的機率非常低，大多數患者於手術後都可以正常飲食。

馮啟彥提醒，如果出現不明原因上腹痛，且服用胃藥也無改善的患者，建議可到門診接受腹部超音波檢查，確認是否為膽結石影響。另外，目前腹腔鏡手術是技術純熟且安全的手術，過程也不會耗費太長時間，就能順利幫助患者解決膽結石問題。