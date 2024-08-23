流感常態全年化！家醫師：建議65歲以上每年定期施打佐劑流感疫苗

▲流感常態全年化！家醫師建議每年定期並盡早施打佐劑流感疫苗。（圖／翻攝自ETtoday雲端保健室，下同）

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過去發燒、咳嗽、全身痠痛的流感疫情普遍發生在秋冬時節，現在卻逐漸呈現「流感常態化」，也讓許多人考慮施打流感疫苗，然而疫苗該不該打、能發揮多少保護力，在施打時程上的安排以及疫苗劑型該怎麼挑選？「ETtoday雲端保健室」邀請到台大北護分院家醫科曹玉婷醫師說給你聽。

▲流感不只會有感冒症狀，還會出現「一燒二痛三疲倦」等較嚴重的全身性症狀。

曹玉婷醫師分析，一般感冒多為病毒或致病菌引發的上呼吸道感染，症狀較輕微，通常3~5天就會痊癒，而流感則是流感病毒引起的全身性症狀，不只會有感冒症狀，還會出現「一燒二痛三疲倦」等較嚴重的全身性症狀，經常發高燒3~4天，而且會引起肺炎、腦炎、心肌炎等相關併發症、傳染性也比較高，通常需要1~2周才能完全恢復，因此除了服用抗病毒藥物、舒緩症狀的支持性療法，最好可以透過接種季節性流感疫苗來達到預防勝於治療。

▲經研究顯示佐劑流感疫苗具有加強、延長及擴大防護3大預防流感優勢。

曹玉婷醫師說明，經過多年的醫學研究證實，施打流感疫苗後雖然無法達到百毒不侵、完全不會感染，但是可以預防及降低感染後的病情嚴重度，降低流感併發症住院及死亡的風險，尤其降低慢性病患者感染後原先疾病惡化的風險，也很建議欲施打流感疫苗的孕婦與醫師進行討論評估，做好孕期自我防護。

另外，65歲以上年長者屬於流感高危險群，建議施打佐劑疫苗強化保護力。佐劑疫苗是一種免疫增強劑，可以促進身體產生及增強免疫的效果，因此長者若施打佐劑疫苗，其保護力及涵蓋病毒時間可拉長，減少防護空窗期。

▲國際公衛研究專家證實，佐劑流感疫苗有助65歲以上長者提升保護力。

曹玉婷醫師進一步指出，經研究顯示佐劑疫苗具有加強、延長及擴大防護力3大優勢：首先，佐劑疫苗所產生的抗體效價是比較高的，可以產生更多交叉保護抗體，有效防止病毒株不匹配的現象；其次，相較於傳統流感疫苗，抗體可持續4~6個月，佐劑疫苗可提高抗體保護力持續1年；而對65歲以上流感發生率會下降63%、保護力提高39%且因肺炎及心血管疾病住院率會下降。

經國際公衛研究專家證實，65歲以上長者接種佐劑疫苗較傳統流感疫苗確診率下降、保護率提升以及相關就診率減少，歐盟先進12國及美加、澳洲等政府也都建議65歲以上長者接種佐劑疫苗。

▲醫師建議每年10月固定施打流感疫苗。

至於什麼時候施打流感疫苗最好呢？曹玉婷醫師說明，流感病毒變異大，因此流感疫苗採預測型，僅含當年度可能流行的3~4種流感病毒株抗原，接種後大約2周可產生足夠抗體、並維持6個月左右，故建議每年施打，但每年流感病毒株不同，不必刻意間隔一年再補打，而每年12月底至隔年2、3月為我國流感高峰期，建議最好在每年10月份公費流感疫苗開打後，盡速接種疫苗。

若在流感旺季想自保做好防護，曹玉婷醫師分享可把握6大重要守則：盡早施打流感疫苗、用肥皂勤洗手、有咳嗽症狀就戴上口罩、保持室內空氣流通防範病毒傳播、對流感症狀有警覺性且及早就醫治療、生病要按醫囑服藥及多休息，不上班不上課，盡可能把握治療黃金時間，以避免感染及傳播流感。

隨著流感已經越來越趨向全年常態化，但有施打疫苗者的併發症及重症率也有機會隨之降低，如果想要把握施打疫苗和發揮保護效力的黃金時機，配合政策施打公費流感疫苗，是保護你我他的最佳方案，也是行之有年的公衛福利，想知道哪裡方便施打流感疫苗，可以上「流感防治一網通」官方網站查詢。