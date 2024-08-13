可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」　

▲汽水,可樂,碳酸飲料,含糖飲料。（圖／達志／示意圖）

記者邱晟軒／綜合報導

隨著中元普渡的到來，許多人會在家中準備各式各樣的供品，汽水飲料更是常見的選項。然而，隨著生活習慣的變化，大家是否有注意到這些看似平凡的飲料其實隱藏著驚人的糖分？

營養師高敏敏在臉書粉絲團發文，提醒大家注意市售汽水的高糖分，警告這些飲料堪稱「糖分炸彈」。她列出常見汽水的熱量與含糖量數據，讓消費者更清楚了解每一口喝下去的飲料到底含有多少糖。

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▲營養師揭露汽水飲料熱量／糖量大排行 。（圖／翻攝高敏敏臉書）

汽水飲料熱量／糖量排名（以下為每一份之數值）

1、芬達：1048kcal/含糖262.8g = 方糖52.5顆

2、七喜：944kcal/含糖236g = 方糖47.2顆

3、百事可樂：920kcal/含糖228g = 方糖45.6顆

4、雪碧：920kcal/含糖226.4g = 方糖45.3顆

5、蘋果西打：848kcal/含糖194.4g = 方糖38.8顆

6、可口可樂：2000ml熱量840kcal/含糖212g = 方糖42.4顆

7、維大力白葡萄：828kcal/含糖188g = 方糖37.6顆

8、黑松加鹽沙士：816kcal/含糖203.2g = 方糖40.6顆

9、維他露P：800kcal/含糖200g = 方糖40顆

10、冰淇淋汽水：800kcal/含糖200g = 方糖40顆

11、麥根沙士：780kcal/含糖192g = 方糖38.4顆

12、維大力汽水：680kcal/含糖164g = 方糖32.8顆

高敏敏建議，喜歡喝飲料的人可以選擇無糖茶、牛奶、優酪乳或豆漿等替代品，同時注意產品的營養標示和保存期限，不要因促銷優惠而大量囤貨，避免造成食物過期和熱量囤積。

她強調，希望大家能注意健康，選擇更安心的飲食方式，尤其在中元普渡期間，更要謹慎選擇飲品，以免無形中攝取過多的糖分。