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快射才戴也會中　破解保險套5大迷思

▲▼下體、褲襠。（圖／記者李佳蓉攝）

▲醫師說，男性結紮就可以安心無套。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師高銘鴻分享，破解保險套5個迷思，像是快要射精再戴套，仍有受孕的可能；而同時戴兩個保險套，更是「雙重打擊」。

高銘鴻近日在臉書發文，分享以下迷思：

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1、快要射精再戴套？

享受舒適的同時，也需要承受風險。

由於戴套的不適，許多朋友會抱持僥倖心態，認為要射精在戴套即可避免懷孕，然而，這並無法完全阻絕懷孕。男性在射精前分泌的前列腺液，當中會含有少許的精子，因此若是未全程戴套，仍有受孕的可能。

2、一次戴兩個套子更安全？

一次戴兩個保險套，你以為是雙重守護，事實是雙重打擊！

在性行為時同時使用兩個保險套，更容易使套子磨損破裂。屆時摩擦出的可不是愛火，而是事後發現保險套破裂，驚恐的怒火。

▼同時戴兩個保險套更容易破掉。（圖／資料照）

保險套、套套、套子。（圖／資料照）

3、吃避孕藥就不用戴套？

真正的雙重守護，是避孕藥加上保險套。

根據統計，戴套避孕的成功率是85%，吃事前避孕藥的成功率則為98%，若想成功避孕，雙重防護不可少。不過，除了避孕，安全戴套也是預防性病，隔絕體液接觸，保護彼此更加性福。

4、保險套放在皮夾裡會過期？

許多男性朋友會在皮夾裡放個保險套，既可以守財，當提槍上陣卻苦無防護時，又能支援前線。

不過容老高提醒你，千萬注意保存期限！保險套若過期，不僅潤滑劑變質，連彈性、韌性也會下降，一旦戴上更容易使套子破裂，想要安全反而更不安全。

5、保險套也需要經過安全認證？

最後，保險套安全認證也不可少！

保險套其實屬於醫療器材的一種，因此在安全上，也需要得到衛福部的許可證，才算是合格。若在購買時選擇品質未受保障的保險套，使用過程容易出現損壞，不僅無法避孕，更增加性病上身風險。

高銘鴻說，覺得保險套太麻煩嗎？這邊也跟大家介紹一個永久避孕的做法：直接結紮，防止精子與卵子結合，就可以安心無套了！

關鍵字： 保險套 高銘鴻

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