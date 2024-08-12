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急診醫胖到心肌梗塞！加護躺一周險喪命　靠飲控「狂甩20kg」

心肌梗塞險奪命！減重醫師加護病房醒悟「狂甩20公斤」。（圖／醫師提供）

▲陳威龍醫師減重前後差別。（圖／醫師提供）

記者趙于婷／台北報導

肥胖會害心肌梗塞！前國泰醫院急診主治醫師、現任減重專科醫師陳威龍14年前因為工作忙碌又要兼顧博士論文，日夜顛倒、暴飲暴食，一年內胖了近10公斤，某天在實驗室突發心肌梗塞，所幸被人及時發現救回一命，但他因此意識到自身肥胖問題，開始調整飲食習慣，甩肉20公斤，才終於瘦回健康。

陳威龍表示，自己的健康紅燈時期分別在學生時期、婚前跟攻讀博士三階段，因從小愛吃各式甜點蛋糕，體重直直升也不以為意，高中為了參加聯誼、追女生，開始注重外表，半年瘦身20公斤，但醫學院畢業進入醫院工作後，壓力大加上輪班，生活作息混亂，更經常在下班後和同事相約喝酒、吃宵夜，導致體重快速反彈，一口氣胖到82公斤。

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陳威龍結婚後當上主治醫師也重返校園攻讀博士，多重壓力下，不只體重直線上升，更出現慢性病問題，35歲就開始和痛風為伍，不僅尿酸數值偏高、血糖也偏高，體重一直都在80公斤以上；有一天晚上在實驗室突發胸悶、胸痛、急性心肌梗塞被緊急送醫，情況一度危及到發出病危通知，最後在加護病房住了一周，才轉至普通病房觀察。

鬼門關前走一遭後，陳威龍才意識到「吃」對健康的重大影響！他表示，出院後開始調整飲食習慣，過去早餐愛吃麵包、中餐與晚餐都要有澱粉等大量精緻碳水化合物，逐漸轉為低碳飲食，近4年來進一步改為211餐盤，戒除精緻澱粉。

陳威龍分享，中午吃自助餐會選擇大量青菜與雞胸肉，減少、甚至不吃米飯，有時會特別請太太準備雞胸肉再搭配醫院的素食便當，補充葉菜類和蛋白質，在家則以地中海飲食為主，如生菜沙拉佐橄欖油，攝取大量雞胸肉、魚類等優質蛋白質。

經歷生死關頭讓陳威龍對健康有深刻醒悟，他強調，希望用自身經驗為更多肥胖者傳授正確減重觀念，了解追求健康的重要性，找對方法非常關鍵，如有肥胖問題可就醫諮詢專業醫師，呼籲大眾別把懊惱留在病床上。

關鍵字： 心肌梗塞 飲食控制

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