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別浪費錢！　醫驚曝「4種保養品」沒用又傷皮膚：像用砂紙磨臉

▲洗臉。（圖／取自免費圖庫librestock頁）

▲女醫師驚揭自己「不會用4種保養品」，無效還容易傷皮膚。（示意圖／免費圖庫librestock）

文／常春月刊

你還在用這些美容產品嗎？芳療醫美吳易儒醫師分享，當醫師後不會用的四項保養品！不僅沒用，還容易傷害肌膚，小時候不懂事，後來了解肌膚結構與代謝原理後，對產品成分與作用方式也越來越在意，這些東西就漸漸不用了！

1、卸妝紙巾

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這個超方便，很多人都天天用它卸妝，但卸妝紙巾多半含有酒精和防腐劑，這類容易刺激肌膚、使肌膚乾燥的成分，而且卸妝過程會摩擦拉扯肌膚，久而久之就更容易產生細紋。

－建議可以選用不含酒精的卸妝油、卸妝水、卸妝乳霜等。

2、妙鼻貼

這類的產品若原本你的肌膚就比較敏感，或是有痘痘肌問題，千萬不要用！它拔起來的不只粉刺還有健康的表皮，會使鼻子肌膚更脆弱更容易受髒東西侵襲。

－粉刺問題可以用含有水楊酸這類成分的產品，能有效溶解深層油脂。

▼醫師提醒，敏感肌或痘痘肌，千萬別用妙鼻貼。（示意圖／快樂小藥師提供）

糗！你用妙鼻貼黏的「不是粉刺」。（圖／快樂小藥師提供）

3、顆粒去角質

不論是砂糖還是咖啡渣，只要是顆粒摩擦都容易傷害肌膚，這樣的行為就像用砂紙磨自己的臉一樣。

－用水楊酸這類的化學性去角質，可以更溫和有效的深層代謝老廢角質。

4、昂貴的洗面乳

洗面乳在我們臉上停留的時間很短，能達到的功效其實不多。洗面乳只要選擇可以溫和清潔，使用完沒有乾燥緊繃感的就可以了，買貴反而浪費錢。

延伸閱讀：

·化妝水其實沒必要？ 專科醫揭露「化妝水真正用途」：早就不需要了
·吸油面紙救臉部出油！「這5個用法」都錯了 尤其1動作恐害毛孔粗大

關鍵字： 健康百科 常春月刊 保養品 吳易儒醫師 卸妝紙巾 妙鼻貼 顆粒去角質 洗面乳 傷皮膚

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