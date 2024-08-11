男女更年期不同！醫曝「男性9大症狀」：性功能會減退

▲醫師提醒，男性也有更年期狀況，可透過早期診斷治療。（圖／記者黃克翔攝／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

女性更年期長期受到討論，往往忽略男性更年期的問題！醫師指出，男性更年期就是「遲發性性腺功能低下」，可能會經歷一系列身心上的變化，如「疲倦、活力下降、情緒低落、體重上升、肥胖、肌肉流失、代謝症候群、骨質疏鬆和性功能減退」等。

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區內分泌新陳代謝科主治醫師王舜禾指出，遲發性性腺功能低下主因是由年齡增長導致睪丸的男性荷爾蒙（睪固酮）製造下降所引起，所以大部分都發生在40歲以上的中壯年男性。

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王舜禾進一步說明， 男性更年期與女性更年期不同，遲發性性腺功能低下並不是每一位男性都會經歷的現象，但如果男性同時伴隨「代謝症候群、不充足睡眠、身心壓力或不規律生活」，就有可能增加遲發性性腺功能低下發生機會。

在治療上，王舜禾指出，男性荷爾蒙（睪固酮）補充療法是目前最常見的治療方法之一，通過外源性的補充男性荷爾蒙，可使病人的男性賀爾蒙濃度恢復到正常範圍，過去研究表明，接受睪固酮補充療法的患者，可以增加肌肉量、減少脂肪量、上升活動力、緩解憂鬱和改善性功能障礙等相關症狀，在代謝症候群方面，男性荷爾蒙補充療法可以改善胰島素阻抗與減緩糖尿病發生。

王舜禾表示，男性遲發性性腺功能低下是可以妥善調整與治療的，早期診斷、適當的男性荷爾蒙補充療法、健康的生活方式、代謝症候群的綜合管理和心理支持都是治療的關鍵因素。