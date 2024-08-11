「傳統、超商豆花」有差！營養師曝製成：吃對鈣質高25倍

▲營養師指出，傳統豆花店的豆花鈣質含量比較高。（圖／記者王可岑攝）

記者趙于婷／台北報導

「豆花」也是國民美食之一，更是「補鈣」的來源，但一定不少人有發現，傳統和超商的豆花吃起來口感不一樣！對此，營養師指出，不同的豆花其實所含的鈣質不一樣，若有考慮補鈣，則建議要選擇傳統豆花，每100克傳統豆花有300毫克的鈣質，是牛奶的3倍，更是豆漿的25倍。

好食課營養師楊哲雄指出，「傳統豆花」是使用鹽滷或食用石膏（硫酸鈣）來讓豆漿凝固，因此豆花口感會偏硬，而部分豆花會加入樹薯粉、地瓜粉等澱粉，讓豆花質感更綿密細緻。

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「超商豆花」則是使用吉利丁、洋菜粉、明膠或布丁粉等成分作為凝固劑，因此口感通常會跟布丁或果凍很像，吃起來較軟嫩Q彈，而部分產品甚至會加入鮮奶、雞蛋、奶粉等，讓味道更加豐富。楊哲雄提醒，素食者要注意成分中是否有吉利丁、明膠等動物性膠或雞蛋牛乳等成分。

至於豆花補鈣，楊哲雄則直言，只有傳統豆花比較能補鈣，且要石膏凝固的才可，鹽滷、超商或布丁豆花皆無法，因為凝固劑使用到石膏（硫酸鈣），所以每100克傳統豆花就有300毫克的鈣質，是牛奶的3倍、豆漿的25倍，而超商豆花因為凝固劑並非用硫酸鈣，所以鈣含量和嫩豆腐及豆漿差不多，每100克大約12毫克鈣質而已。