太常性行為恐泌尿道感染！醫揭3原因：細菌進入機會變多

▲醫師提醒，性行為頻率過高，可能會增加泌尿道感染的機率。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張乃文／台北報導

太常性行為小心泌尿道感染。醫師表示，性行為過程中，細菌可能會進入泌尿道，若短時間發生頻率較高，也會增加泌尿道感染可能性，加上長期過度的性行為，對於免疫系統壓力可能造成影響，使身體更容易受到病原體的侵害。建議應保持良好衛生習慣，並適度控制頻率，定期健檢等，有效預防感染。

泌尿科醫師戴槐青提到，太常性行為可能會造成泌尿道感染風險增加原因有3種，包括細菌進入泌尿道的機會增加，在性行為過程中，細菌可能因此進入泌尿道，特別是沒有注意衛生或缺乏保護措施時，就可能導致尿道炎或其他感染。而過度的性行為則可能會讓尿液排泄次數增加，短時間內若出現多次性行為，更增加細菌進入尿道的機會。

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另外，戴槐青表示，長期過度的性行為可能對免疫系統產生壓力，使身體更容易受到細菌或其他病原體的侵害，增加了泌尿道感染的發生率。

戴槐青建議，平時保持個人衛生，包括清洗性器官、使用保險套，並確保性行為環境乾淨衛生相當重要；並適度控制性生活的頻率，有助於減少泌尿道感染的風險，雖無通用標準，但只要出現不舒服，就應停下。他認為，有規律性生活的狀況下，定期進行泌尿系統健康檢查。可及時發現問題、進行治療，也能有效預防感染。

另外，有些人發現在性行為後會反覆出現尿道炎。戴槐青建議，事前任何會接觸到性器官的身體部分都一定要清潔乾淨，且即便經過清洗，少量細菌仍可能殘留，可能透過口交進入尿道，增加尿道炎的風險，建議避免舌頭接觸到離肛門太近的地方。

戴槐青說，性行為後立即排尿可有效清除細菌，降低尿道感染的機會，而膀胱充滿尿液時，也有助於將細菌排出。同時要留意「不要重複使用保險套」，及時更換避免細菌的殘留。