七夕浪漫夜注意！「3大避孕法」　醫：沒有100%不會懷孕的方式

▲醫師提醒，若無懷孕計畫，應做好避孕措施；另外，發現生殖器有異狀，建議不要繼續進行性行為。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者張乃文／台北報導

今（10）日就是七夕，許多人計畫著要和另一半度過浪漫的夜晚。但醫師提醒，避孕措施就要做好，包括保險套、手術及避孕針等，其中，保險套並不只能提供避孕效果，也可以減少性病傳播風險；但沒有100%不會懷孕的避孕方式。另外，若遇到約會暴力的情況，應盡速安全脫身求助。

保險套是男性常用的避孕方式，泌尿科醫師戴定恩說，保險套不僅能提供避孕效果，也可減少性病的傳播風險，只是，要留意使用保險套的方法錯誤時，仍有懷孕可能。他表示，應選擇適合自己尺寸的保險套，並注意確保沒有戴反，且在性行為過程中全程戴上，也沒有破損或滑落。

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戴定恩提到，女性的避孕方法包括口服避孕藥、子宮內避孕器，都可以避免受精卵著床。至於男性的避孕方式，共3種，他說明，以避孕針而言，是一種注射避孕藥物的方法，透過注射特定激素，抑制精子的生產達到避孕效果，但這個方法並非永久，需要每個月定期前往醫院接受注射。

至於結紮手術，戴定恩說，可說是最有效的避孕方式，手術會直接切斷輸精管，阻止精子進入精液，為永久性，建議進行前務必確定未來沒有生育計畫。另外，手術後前幾次排精仍有機會懷孕，因此要回診確認精子數量已顯著減少，再進行性行為。

戴定恩表示，無論選擇哪種避孕方式，都應該根據個人的健康狀況和需求進行選擇；無論男女，除了結紮手術或是不行房，否則沒有100%不會懷孕的避孕方式。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬曾提醒，其實性傳染病相當難預防，即便使用保險套有保護作用，但如果行為相對粗暴，都可能會有感染風險。他建議，應先了解交往對象是否有不好習慣，性行為前如果發現有生殖器潰瘍、分泌物、異味等情況，不應繼續進行。

黃高彬提到，要留意有些對象可能有暴力行為，建議須想辦法安全脫身。