扭傷後要做4步驟　醫：不處理恐害「早發性退化性關節炎」

▲扭傷後若未立即處理，可能會造成後遺症，如反覆性扭傷等。（圖／達志／示意圖）

文／常春月刊

蹬著高跟鞋，小莉如往常般的走上3樓辦公，一個緊急電話，主管召她立刻下樓開會，不料，慌張下，一腳踩空，腳踝扭了一下，原以為只是小事，不予理會，沒想到接近下班時，腳踝已經腫得跟麵包一樣大了，寸步難行，就醫後才發現是足踝扭傷。

類似情況經常發生在你我之間，有時只是走路拐了一下，或者在跑步、打球時，因為路面不平站不穩，就出現足踝扭傷的意外。到底扭傷的第一時間，可以做什麼來幫助止痛，甚至能不能事先處理，以防日後留下病根？

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雖然扭傷通常沒有立即性的危險，但是，若扭傷後不立即處理，卻可能因為癒合不完全而造成後遺症，包括踝關節不穩定而造成反覆性扭傷，或者是形成日後早發性退化性關節炎，影響日常生活品質，反而得不償失。

扭傷嚴重程度，依疼痛分3級

要了解扭傷的處理，首先要先懂得判斷扭傷的程度。書田診所復健科主任醫師潘筱萍指出，韌帶受傷依程度的不同以及疼痛度做為判別，臨床上可以分成3個等級：

第1級：走路時感覺微痛，關節附近只有輕微腫脹，但沒有發炎、變形，一般可在1～2週內痊癒。

第2級：從顯微鏡做組織檢查，可發現有局部出血的現象，外觀上有比較嚴重的紅腫現象，但是仍未變形且疼痛劇烈，這時可能已經出現部分韌帶撕裂。

第3級：從外觀上已經可看出明顯的變形，或者觀察腳踝關節部分，已經出現翻轉，甚至骨頭裂出皮膚之外，有嚴重的出血現象時。這時除了韌帶完全斷裂、有骨折之外，患者已經無法站立，且只要一踩地或是碰觸，就會感覺疼痛難耐，這表示關節已經不穩定了，日後受傷的機率也會大增。

哪些狀況該就醫？

潘筱萍說，由於第3級已經傷及骨頭，務必緊急送醫外，其餘可端視自己的感受，腳踝關節的韌帶脆弱，非常容易受傷，但也會自行痊癒。為了避免日後成為習慣性扭傷，建議患者可觀察扭傷後3天內的情況，如果經過冰敷、抬高、休息後，仍沒有明顯的進步，或者即使有進步，但2週內仍沒有完全痊癒時，就應該就醫。

扭傷後72小時內，緊記PRICE原則

東元綜合醫院復健科主任凃富籌指出，剛發生腳踝扭傷時，立即處理的正確與否，與後來痊癒速度有很大的關聯。尤其是腫脹的程度，在剛受傷的24～72小時內的急性期，千萬不要在患部搓揉推拿，否則容易加重發炎的現象。

凃富籌說，通常在受傷的72小時之內，可遵從｢PRICE」的處理原則：｢保護、休息、冰敷、加壓、抬高」，做完立即處置後若情況嚴重，就應立即到醫院檢查，由醫師判定是否需要做進一步的處理。

潘筱萍強調，腳踝受傷之後，要盡量多休息，不要走太多路，更應該避免穿著高跟鞋或涼鞋等不穩固的鞋子。一般來說，要到功能恢復完整，通常需要2～6週的時間。因此，這段時間都要隨時保護腳踝，並慢慢增加有利於足踝的溫和運動（例如：足踝往上、往下、往左、往右），暫時不要做會對足部造成傷害的激烈運動，如果是更嚴重的扭傷，休息的時間往往需要更久。

很多人誤以為，運動不慎扭傷後，只要腫痛消失就算好了，其實不然。潘筱萍表示，扭傷過後的組織會變得脆弱，關節的平衡感也變差，這些都是患者感受不到的，因此必須要重新訓練肌力、柔軟度與平衡感，才能慢慢恢復原有的功能。

（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

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