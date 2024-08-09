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牛肉麵、炒飯全中！　「6種超常見外食」是血糖地雷

▲永康牛肉麵。（圖／記者黃士原攝）▲外食族注意！6種常見外食竟會引發血糖波動。（示意圖／記者黃士原攝）

記者邱晟軒／綜合報導

營養師倪曼婷近日在臉書分享她在診所使用連續血糖監測系統的觀察心得，提醒民眾，6種常見的外食是隱形地雷，可能會引發血糖波動，導致血糖上升且不易下降，一整天都維持在高血糖狀態。

倪曼婷說明，連續血糖監測系統是一種可以持續24小時監測血糖變化的裝置，安裝於手臂或腹部，並通過手機實時顯示血糖變化的圖表。她指出，經由數月的觀察，以下幾種食物最容易引發血糖波動：

鐵板牛排：這類餐點多以牛排搭配鐵板麵及濃湯為主，蔬菜含量少，油脂含量高，且部分醬料中額外添加砂糖，容易造成餐後血糖持續高企。

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炒飯、炒麵：炒飯和炒麵因為含有大量碳水化合物，一份普通炒飯含有約1.5碗飯的份量，並且經過油脂拌炒，進一步加劇血糖波動。

潤餅：潤餅皮看似輕盈，但如果內含麵條或花生粉，會使血糖在短時間內大幅上升，進而影響血糖控制。

紅燒牛肉麵：紅燒牛肉麵的湯頭常常會加入冰糖調味，且一般用餐時蔬菜攝取不足，也容易成為隱形的血糖陷阱。

焗烤義大利麵：焗烤義大利麵中的起司含有碳水化合物和高油脂，導致血糖上升後不易下降。

倪曼婷在臉書粉專分享，6種常見外食易造成血糖高幅度上升。（圖／翻攝自營養師倪曼婷臉書粉專）

▲6類常見外食易造成血糖高幅度上升。（圖／翻攝自營養師倪曼婷臉書粉絲團）

倪曼婷表示，不難發現，容易影響血糖波動、造成血糖上升的食物，不外乎為高碳水化合物搭配高油脂組合，進而讓血糖上升幅度高且不易下降，一天下來長時間都維持在高血糖狀態，久而久之血糖自然控制不佳。

最後，倪曼婷提醒，用餐時要記得均衡飲食、份量控制，並搭配足夠青菜，來幫助血糖與體重的控制！

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關鍵字： 血糖 營養 健康 飲食 警告

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