印度男鰻魚塞肛門　醫驚：台灣曾夾出木棍玻璃瓶「沒看過塞活的」

▲男子將鰻魚塞入肛門，導致嚴重腹痛。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者洪巧藍／台北報導

越南一名31歲印度籍男子，因為嚴重腹痛就醫，沒想到卻在他體內發現有條65公分的鰻魚在亂竄，肛門處還塞了一顆檸檬，經醫師詢問才知他自己把活鰻魚塞入肛門。國內大腸直腸外科醫師分析，一般在台灣的情況，曾看過有人將玻璃瓶、大型乾電池、木棍等異物放入肛門，但他自己臨床還沒看過放入活生生的動物，可能會增加大腸被咬破的風險。

外電報導指出，這名男子的體內有條65公分長、10公分粗的活鰻魚，且這條鰻魚咬傷了男子的直腸、結腸，逃到了腹腔區域。由於在檢查的過程中，男子的疼痛加劇，醫師緊急動了手術，除了取出鰻魚以外，還在男子的肛門處取出了一顆檸檬。

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書田診所大腸直腸科主任醫師胡煒明受訪表示，一般在台灣可能看到在肛門放入異物的患者，大多是玻璃瓶、木棍、大顆乾電池等，還沒看過活的東西。如果是生物被塞入，要先確認是否會咬破大腸，而且活著的情況因為有可能亂竄，恐怕不適合使用內視鏡將牠揪出來，還是得開腹處理。

胡煒明說，這些行為通常是為了尋求快感，而且會漸進性的越塞越大，一旦異物滑入身體，大部分人也不會第一時間就醫，都是想辦法自己拿，取不出來才會尋求幫助。

異物從肛門塞入身體比較擔心的有2點，胡煒明分析，最怕是腸子破裂，其次則是異物沒有取出造成排便阻塞、腹脹的情況。且如果塞入的東西太大，想從肛門取出恐怕會造成裂傷，還是需要把異物往內推，到乙狀結腸的部位再用手術取出。

如果民眾想要尋求快感，胡煒明建議，還是使用經過設計的情趣用品，可能比較不會有失手進入肛門內而無法取出的情況。