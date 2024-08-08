36歲男割包皮「腫成甜甜圈」！性行為敏感度降　醫揭半年沒好注意

▲有患者接受包皮手術，卻出現疤痕肥厚腫脹的情況。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者張乃文／台北報導

一名男性曾接受包皮環切手術，但術後割包皮的疤痕出現肥厚腫脹的情況，一整圈又厚又緊，且勃起程度無法像開刀前徹底，性行為的敏感度更大為降低，甚至常反覆紅腫、發炎感染等。醫師表示，這類型慢性水腫與手術方式、體質及疾病相關，型態會如同甜甜圈般，正常術後幾周就會消腫，超過半年沒消，應就醫處理。

一名36歲男性1年前曾接受包皮環切手術，術後卻出現疤痕又厚又緊的情況，且勃起時會緊緊的，程度也無法像開刀前一樣徹底，性行為的敏感度大為降低。泌尿科醫師呂謹亨說，患者感覺硬度、長度和粗度都被限制，如同穿了緊身衣般，甚至常常反覆紅腫、發炎感染，型態如同「甜甜圈」。

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呂謹亨表示，後續患者就診，先以消腫除疤藥物軟化疤痕，多次治療後，水腫逐漸消除，可完全勃起；若有患者不幸無法以藥物改善，就須重新手術除疤。

呂謹亨指出，這類型慢性水腫在國際期刊《Science》統計發現，以傳統包皮環切術後水腫、疼痛等併發的發生率可高達15%。他說，因為生殖器內部有許多血管與淋巴管，割包皮是打斷原有的血管與淋巴管，形成水腫瘀血，通常1至2周後會慢慢消腫。

呂謹亨提到，割包皮術後的疤痕與水腫和手術方式、技術、蟹足腫體質、疾病因素、感染或免疫力較差等相關。他提醒，若水腫無法消退，或疤痕太緊，都不是正常現象，且一般割完術後數周就會消腫，較久可能達到3個月，甚至半年，若超過半年沒消腫，就須進一步處置。