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台灣攝護腺癌診斷多晚期！醫提5大警示徵兆「別當太操勞」

▲▼性功能障礙,男性下半身問題,不舉,泌尿問題。（圖／記者洪巧藍攝）

▲泌尿科醫學會指出，攝護腺癌的症狀包含排尿異常、夜尿。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

明天就是父親節，台灣泌尿科醫學會今（7）日示警，台灣男性診斷發現攝護腺癌多為晚期，常因為早期症狀不明顯或僅以為是太操勞、壓力導致而被忽略，提醒男性朋友應定期自我檢視「三大健康指標」，50歲以上男性應該定期檢查，若有5大警示徵兆，應該警覺就醫檢查。

衛福部統計，男性國人平均健康餘命僅69.92歲，整整比女性少6.05歲；根據最新癌症登記報告顯示，攝護腺癌位居男性十大癌症發生率第五名，標準化發生率仍有上升的趨勢。

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台灣泌尿科醫學會理事長馮思中表示，觀察發現男性健康意識普遍較女性低落，身體有不尋常狀況常認為是「最近太操勞，忍一下就過」，再加上不良生活型態如吸菸、喝酒，或工作久坐久站等原因加劇健康惡化。

▲▼台灣泌尿科醫學會特別於父親節鼓勵男性朋友，應定期自我檢視「三大健康指標」避免攝護腺癌上身。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台灣泌尿科醫學會呼籲男性應定期自我檢視「三大健康指標」避免攝護腺癌上身。（圖／記者洪巧藍攝）

台灣泌尿科醫學會副秘書長劉忠一表示，男性健康的三項關鍵指標分別是「生理狀況(包括年齡、體重及家族史)」、「生活飲食型態」及「荷爾蒙狀態」。

其中不良的生活及飲食習慣與各種癌症和慢性病可說是環環相扣，劉忠一指出，包含高脂肪飲食、缺乏運動、吸菸和過量飲酒，會提高罹患攝護腺癌的風險，長期處於高壓狀態與久坐久站的工作環境，也都是造成慢性攝護腺炎的危險因子。

劉忠一指出，攝護腺癌的症狀包含排尿異常、夜尿、尿液或精液帶血、骨頭疼痛、攝護腺特異抗原濃度（PSA）指數上升等等，應該就醫檢查，以免罹病卻錯過黃金治療期。

泌尿科醫學會建議，50歲以上男性每兩年應檢查PSA指數並搭配肛門指診，定期檢查有助於早期發現攝護腺癌，且有健保給付。目前也有最新的攝護腺健康指數（PHI）抽血檢驗攝護腺癌，根據研究指出PHI檢測的精準度是一般篩檢的3倍，可提供醫師進一步的判定，輔助臨床診斷，有效減少約3-5成非必要性切片，但目前屬於自費項目。

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關鍵字： 攝護腺癌 泌尿科醫學會 男性健康

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