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假牙不洗恐害病！醫示警「至少每周洗一次」　4大NG行為別做

假牙,牙齒,清潔假牙。（圖／達志／示意圖）

▲醫師提醒，假牙清潔錠至少每周要使用一次。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

不少銀髮族常以為假牙既然是假的，就不會壞、也不須保養！但其實忽視假牙清潔，不僅容易產生牙菌斑及其他細菌，甚至可能因細菌病毒引起其他疾病。醫師提醒，建議每周至少使用一次假牙清潔錠，要記得清潔錠「不可放入口中咀嚼、不可以漱口、不可吞食和不可重複使用浸泡液」。

國立陽明交通大學牙醫學院許明倫特聘教授指出，假牙清潔錠屬於第一等級醫療器材，是藉由發泡作用除去假牙表面齒垢及牙菌斑，並能消除異味，使用時，須於容器中清潔假牙，建議每周至少使用一次，也可每天使用，並依產品說明書建議浸泡假牙約5分鐘，使用完浸泡液應棄置，並將假牙徹底沖洗乾淨再進行配戴。

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此外，使用假牙清潔錠時需特別注意的是，因為清潔錠可能含有過硫酸鹽（persulfate）成分，該成分可幫助清潔及漂白假牙，也可能造成過敏反應，如佩戴假牙後出現刺激感、疹子、蕁麻疹、牙齦變軟、呼吸問題、低血壓等症狀，應將假牙移除，並儘快向醫師諮詢。

食藥署提醒您，選購此類產品時，應依照「醫材安心三步驟」，「一認」是認識假牙清潔錠是醫療器材；「二看」是購買時要看外盒有無標示醫療器材許可字號；「三會用」是使用前要詳閱說明書，才能正確使用，若醫療器材引起不良反應，可通報衛福部建置的全國藥物不良反應通報中心（藥物不良反應通報專線02-2396-0100)。

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關鍵字： 假牙 假牙清潔錠

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