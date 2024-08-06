她換腎後心肌梗塞險沒命！醫曝「腎友移植殺手」死亡比例40%

▲醫師提醒，腎臟移植患者也要留意心血管疾病。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

原本僅能靠透析維持生命的末期腎臟病患者，隨著器官移植技術的進步，也可恢復健康生活。不過，醫師提醒，腎病變影響所造成的心血管疾病，依舊是移植患者術後必須留意的殺手之一，移植病人中，心血管疾病造成死亡的比例近40%，成為最主要死亡原因之一；有患者在進行移植腎臟手術後，就出現心肌梗塞問題，所幸及時處置後已恢復健康。

台灣腎臟醫學會、中華民國心臟學會及台灣移植醫學會今（6）日共同舉辦「台灣腎臟移植病人心血管疾病照護共識」記者會。台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯提到，腎臟移植是末期腎臟病患最佳治療方式，但在腎臟移植後，原先就因腎病變影響而造成的心血管疾病，對移植患者而言，即便術後仍須加以留意。

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吳麥斯說，為了改善移植病患的長期預後，降低心血管疾病的發生，移植前中後都須定期監控心血管健康。台灣腎臟醫學會陳呈旭主委提到，先前曾遇過一名61歲糖尿病腎病變並末期腎病患者，接受妹妹捐贈的腎臟時，進行了術前檢查，當時心電圖、心臟超音波皆是正常，也安心進行移植，但術後出現無法正常小便的情況，進一步檢查發現患者的心臟受到侵犯。

陳呈旭說，移植後第三天，患者出現喘的症狀，有心肌梗塞問題，另外左冠狀動脈阻塞近99%，進行繞道手術後，目前心腎都已經康復，移植至今近15年。

陳呈旭表示，許多腎臟病患者可能會因尿毒症，常有鈣磷沉積，進入透析前，血管就開始逐漸鈣化，即便換了腎也無法完全改善，因此移植病人中，心血管疾病造成死亡的比例近40%，也是最主要死亡原因之一。不過，他認為，目前心臟血管技術已經相當純熟，病人有症狀前，或定期年度篩檢追蹤可納入，若有心血管症狀或被偵測到可能有新血管疾病風險，就須盡快至心臟科，及早控制疾病。

陳呈旭說，對腎臟科醫師而言，移植可讓病人的存活率延長，若持續洗腎，每年死亡率將近10%，移植後死亡率則可下降，讓病人得到更好的存活，生活品質較佳。

中華民國心臟學會吳彥雯主委說明，腎臟病患的替代療法無論是透析或換腎，都可能會面臨心血管風險，此次照護共識發表後，也希望可以讓患者得到最好照顧。至於在移植前如何讓腎臟功能不要衰退得這麼快，包括生活飲食、三高控制，還有不要亂吃不知來源的成藥或中藥都必須留意。

吳彥雯說，腎臟病患者在原始治療，加上保護心臟血管的藥物，另外出現三高症狀時，及早介入評估，才能保護好心腎；「不要最後腎臟是好的，卻因為心血管風險而斷送最後一哩路。」