男友「1年長4次菜花」！她陪診自信喊：我很乾淨　一內診醫嚇呆了

▲男子一年內4度中鏢，女友一內診也被驗出「滿滿菜花」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

菜花為常見的性病，泌尿科醫師高偉棠曾收治一名花美男，每隔3個月就感染菜花前來電燒治療，第4次中鏢時，他帶著看似乖巧的女友一起來，私下一問才發現，男子長菜花她都知情，並自信稱自己「很乾淨」不需要檢查，怎料將她轉診至婦產科，一內診結果讓人嚇呆「裡面滿滿的都是」。

高偉棠醫師近日在《醫師好辣》節目中分享令他細思極恐的個案，一名男子求診主訴「下面長一顆東西」，他心想就是菜花，脫褲一看也印證自己的推測。他說明，菜花的治療很簡單，可用電燒、冷凍或擦藥都會好，但於治療期間「不能跟另一半有性行為」。

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高偉棠無奈地說，整個診斷過程中男子態度輕浮，「他就一副吊兒郎當、要聽不聽的」，只說自己知道，感覺很有經驗。即便如此，身為醫師該推廣的衛教資訊仍不可少，也建議患者可接種人類乳突病毒疫苗，但對方根本沒在聽。最後只好盡快安排手術，順利以電燒方式切除菜花。

▲婦產科醫師來電驚喊「裡面超多菜花！」（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

高偉棠表示，隔了3個月男子又出現在診間，心急要求「跟上次一樣電燒」，連內診都不用，不想透露太多個人資訊。就這樣每隔3個月就來報到電燒菜花。直到第4次，男子帶著一臉乖巧的女友一起前來，讓身為人父的醫師心想「一定要提醒她，她男友得過很多次（菜花）」，儘管可能違背醫病關係，但他仍請護理師先支開男子。

「你知不知道男朋友生什麼病？」高偉棠小聲地問。未料女子坦蕩蕩地回答，「知道啊，菜花！」並毫不避諱地說，菜花會傳染，男友每次只要一中鏢就會讓她看，接著趕緊就醫治療，她完全知情。高偉棠接著關心，「你有沒有檢查一下自己？」女子則自信秒回，「沒有，我很乾淨。」

高偉棠一聽內心相當掙扎，認為女生的生殖器在深處，即使有感染菜花也不容易從外部察覺，因此在百般勸說下將她轉診至婦產科。就在1小時後他接到婦產科醫師來電，驚喊，「高醫師，你那個女病患看起來很乖，裡面超多菜花，滿滿的都是！」讓他超擔憂。而該起「菜花感染事件」究竟是誰傳給誰，至今仍是個謎。

▼菜花究竟是男傳女，還是女傳給男，高偉棠坦言細思極恐。（示意圖／記者周宸亘攝）