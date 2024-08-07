一直打嗝小心！醫：恐和6癌症有關　男肚裡「全都是腫瘤」

▲打嗝原因多，若持續數周未好轉，一定要就醫。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

打嗝是每個人都會經歷的生理現象，本刊曾報導一名40多歲男子因連續2、3個月狂打嗝，照胃鏡無異狀、吃藥症狀也未改善，求助多名醫師，最後一掃電腦斷層確診為「浸潤性肝癌」，肝臟全是腫瘤。收治個案的葉秉威醫師也分析「莫名打嗝5原因」，其中恐與6種癌症有關，提醒國人若打嗝狀況未好轉，務必盡快就醫檢查。

肝膽腸胃科醫師葉秉威曾在《醫師好辣》節目中分享持續性打嗝，最後被診斷出罹患「浸潤性肝癌晚期」的個案。他也藉此在個人粉專衛教「打嗝」，其為身體控制橫膈膜的膈神經受到刺激，引發橫膈膜肌肉收縮的反應。此外，也跟迷走神經有關，所以兩者自中樞至橫膈膜間的路徑受到刺激，都可能引發打嗝。

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葉秉威接著說，絕大多數的打嗝，和胃部發炎、潰瘍、胃食道逆流等胃部病變，或和喝碳酸飲料、喝酒或某些藥物，如類固醇使用有關，這也是最常見造成打嗝的原因，大部分會自行改善。但他也提醒，打嗝超過48小時，稱為持續性打嗝，超過1個月，叫做頑固性打嗝，一旦持續打嗝狀況未好轉，強烈建議一定要就醫。

▲葉秉威醫師收治的個案肝臟全都是腫瘤，且蔓延嚴重，屬於較後期癌症。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

葉秉威進一步列出莫名打嗝要檢查的系統，可分為5大類：

1.胃部，是最常見的原因，多為胃炎、胃潰瘍、胃食道逆流。可用胃鏡檢測。

2.腫瘤，為大家最害怕的原因，但只要跟膈神經、迷走神經路徑有關的腫瘤，都可能造成該症狀，例如胃癌、胰臟癌、肝癌、肋膜癌、喉癌、食道癌等。這要視症狀，安排適當影像檢查判斷。

3.中樞神經，像是中風、腦炎等。需會診神經內科。

4.代謝異常，如低血鈉、低血鉀、低血鈣、尿毒及糖尿病神經病變等。可抽血檢測。

5.食物、藥物，例如氣泡飲料、酒精、特定藥物，像是鎮定劑及類固醇。