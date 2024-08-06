腰圍過粗「糖尿病風險增2倍」　女性超標比例更高

▲國健署今舉辦「代謝三五成群 瘦腰就贏」記者會。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

代謝症候群是現代人常見的健康問題，主要由5項危險因子組成，包含三高和腰圍、膽固醇等，若其中3項出現異常，就要當心。國家衛生研究院群體健康科學研究所研究員鍾仁華提到，根據研究發現，腰圍過大者，5年後罹患糖尿病風險增加近2倍；若已有代謝症候群，會增加糖尿病6倍風險。國健署有4招可幫助改善腰圍。

國健署今（6）日舉辦「代謝三五成群 瘦腰就贏」記者會。根據國健署2017年至2020年國民營養健康狀況變遷調查，20歲以上民眾每2人就有1人有腰圍過粗問題，而腰圍過粗更是代謝症候群中，盛行率最高的危險因子。鍾仁華說，在國民健康營養調查發布數據顯示，代謝症候群的盛行率逐年上升，男性高於女性，前者接近4成、後者接近3成。

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鍾仁華說明，在這之中，腰圍過粗是最容易發現異常的指標。他表示，比例上也有逐年上升的趨勢，且女性腰圍過粗的比例比男性高。在101至109年間46000名台灣人體生物資料庫研究參與者研究發現，腰圍過大確實影響5年後代謝症候群另外4個指標，如血壓、血糖、三酸甘油脂、高密度脂蛋白膽固醇等。

鍾仁華提到，若維持正常的腰圍，上述4個指標較容易改善，但若腰圍有超標，其指標也可能會有異常。他說，在疾病影響力上，以糖尿病為例，腰圍過大對於其風險會增加2倍；若已經有代謝症候群問題，糖尿病的風險則會增加6倍；可見腰圍過大可說是影響代謝症候群相當重要的因子。

國健署署長吳昭軍表示，透過基層醫療收案管理代謝症候群，目前以112年為例，約收案12萬人，被收案者約20%可成功逆轉，而113年數據至今收案量已達到約22萬人，也期待推動相關預防，可改善國人三高所造成的疾病負擔。他說明，因為代謝症候群會導致糖尿病、高血壓、高血脂及腦中風，甚至心血管疾病等，比起癌症，對於國人疾病負擔是更重的。

健保署署長石崇良提醒，按照健保署統計，台灣三高患者約有540萬人，而代謝症候群正是三高疾病的前驅，有些人可能不曉得自己有三高，但透過相關檢測，可了解自己可能已經有代謝症候群，但尚未達到吃藥的程度，此時可透過專業介入，幫助改善。

▲國健署提醒，成年男性腰圍應小於90公分、女性小於80公分。（圖／記者張乃文攝）

國健署指出，若發現腰圍過粗，可進一步結合相關危險因子數據使用「慢性疾病風險評估平台」，評估未來10年罹患冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管不良事件等5種與代謝症候群有關的慢性疾病風險，並依循平台提供的個人化健康指引，以改善致病危險因子。

國健署說，腰圍過粗通常表示腹部肥胖，更代表內臟脂肪的堆積，成年男性腰圍應小於90公分、女性腰圍應小於80公分，有4招幫助改善：

1.居家定期量測腰圍：於早晨空腹時自然站立，除去腰部覆蓋衣物後，將腰圍尺繞過腹部中線(骨盆上緣至肋骨下緣的中線)量測，記錄腰圍數值變化。

2.我的餐盤健康飲食：每日均衡攝取六大類食物，建議「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」。

3.規律中等費力運動：每週至少150分鐘的中等費力運動，如：健走、太極拳、騎腳踏車等，定時定量維持健康體態。

4.遠離菸、酒更健康：建議採行4步驟戒菸(選定戒菸日、告知親友、瞭解困難、排除誘因)，並避免飲酒，以促進健康。