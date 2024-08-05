願望成真！借卵不孕52歲高齡婦　經中醫調理喜獲2寶

▲陳威達醫師提醒，備孕中婦女應忌冷飲食，保持11點入睡習慣。(圖／聯新國際醫院提供)

記者楊淑媛／桃園報導

現代女性工作繁忙，壓力沉重，尤以排班工時不定時、日夜顛倒，對晚婚備孕中婦女影響甚大！聯新國際醫院中醫科主治醫師陳威達5日表示，曾陸續幫助過35-45歲婦女，經採以中醫調理成功助孕約300多人；其中子宮內膜有障礙的為數不少，最特別是一名借卵不孕高齡52歲A女士，喜獲健康2寶，讓她願望成真。

陳威達表示，雖然A女停經子宮內膜萎縮，但西醫處理後仍有不規則月經出現，陳威達不是一味地只針對子宮內膜厚度治療，而是針對病人的體質、整體臟腑經絡陰陽氣血、證型為主來調理，再輔以女性生殖週期療法標本同治，重塑子宮內膜正常生長過程。

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陳威達指出，中醫生殖週期療法4階段是與西醫生殖療程同步調理，分別於：

(1)「經後濾泡期」陰長陽消階段；選用左歸丸等方，以補腎滋陰，滋養內膜。

(2)「絪蘊期」重陰轉陽階段；方採人參養榮湯等，以養氣血補腎，活絡內膜。

(3)「經前黃體期」陽長陰消階段；處方右歸丸等，以溫腎陽理氣，增厚內膜，維持內膜厚度。

(4)「行經期」重陽轉陰階段；施予溫經湯等，暖宮行滯祛瘀，脫落更新內膜。

陳威達處理兩個月後，A女身體臟腑經絡陰陽氣血明顯改善，以及子宮內膜的狀況都非常好，萎縮的內膜厚度從0.6cm增厚1.0cm，並且子宮內膜的血液循環改善，子宮內膜出現黃金3條線的優質型態，且在生殖中心所作的各項檢查都達到標準，第3個月植入胚胎終於成功且持續正常發育，足月順產，喜獲健康寶寶。

兩年後以54歲超高齡A女再次挑戰借卵生子夢想，在陳威達醫師第2次中醫調理下，更早在兩個月的治療就達到植入的標準，足月順利生產，喜獲健康2寶，讓她願望成真。

陳威達解釋，一般醫師作法大概是不斷補強子宮內膜，但未必容易成功。更重要是因不同人、體質，證型，有整體思考、細微調整，擅用生殖週期療法調理臟腑氣血陰陽，讓子宮內膜能隨著週期而有正常消長用，施予方藥，才能達到最佳療效。