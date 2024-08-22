不吃早餐重度便秘！醫激推「2食物」　她當天就有感

▲20多歲女子為了減肥不吃早餐，結果重度便秘。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／早安健康編輯部

沒有人天生會便秘！這是日本便秘名醫松生恒夫醫師說的，他還將人簡單分為「容易便秘」跟「不容易便秘」兩種，關鍵就在於「腸道環境是否健康」。

鍾雲霓醫師也說，只要不是器質性的腸道疾病，也就是腸道本身沒有疾病的話，便秘與其它腸道問題還是要回到「飲食問題」。所以想遠離便秘，正確健康的飲食習慣才是終極對策。

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馬上有效的便秘解法分為「即效篇」與「長效篇」，看完請一定要準備好您的馬桶。

即效篇

1.吃早餐就能排便

松生恒夫醫師認為早餐一定要吃，而且三餐也要定時吃，才能養成順暢的排便力。有位才20多歲的便秘女性來求助，原因是為了減肥所以不吃早餐。他馬上請她改掉不吃早餐的習慣，並指導她試試香蕉加優格，然後再用麵包沾一匙橄欖油，便秘當天就解除！

即效順暢：香蕉＋優格，立刻解除便秘危機

▼香蕉＋優格讓她當天有感和便秘說掰掰。（示意圖／本報資料照）

2.橄欖油是沒有副作用的天然瀉藥

對付重度便秘患者，松生恒夫的妙招就是請他們喝橄欖油！他說雖然食物的營養多在小腸被吸收，油也一樣，但因為橄欖油與其它油不一樣，在小腸的吸收量比較少，代表能順利進到大腸促進腸道蠕動。

他也在臨床經驗上取得成功，除了排便順暢還幫這些患者戒除瀉藥使用。松生恒夫醫師說，雖然大量攝取油脂並不好，但只要適量，一點都不用擔心。所以他請患者每天喝1到2大匙的「特級冷壓初榨橄欖油」，就能改善便秘。他也曾在日本311大地震時期接受訪問，因為當時的災民不斷傳出有便秘問題，他提出的對策就是攝取特級冷壓初榨橄欖油。除了直接食用，他建議變換吃法才能長久，例如用麵包沾著吃、做為沙拉淋醬等等。

美國的「今日醫學新聞網」也建議，雖然特級冷壓初榨橄欖油有許多健康益處，跟亞麻仁油一樣有助於排便順暢，但每日飲用量最好不要超過一匙。並提醒嬰兒與小孩都不宜使用，若有嚴重便秘問題的人還是要就醫治療，與您的醫師討論適合您體質的方法。

長效篇

蔬菜不等於膳食纖維

膳食纖維是植物才有的成分，所以肉類海鮮或雞蛋等等是不會有的，但一樣是植物來源，膳食纖維也有含量的高低與種類之分。鍾雲霓醫師說，吃同樣份量的「花椰菜、菠菜、空心菜、地瓜葉」，纖維質量是「高麗菜、萵苣、娃娃菜」的兩倍。所以很多人自認明明都有吃青菜，怎麼還是吃不夠？有可能吃到纖維量較低的蔬菜，所以覺得「很冤枉」!

▲不同蔬菜的膳食纖維含量高低大不同。（示意圖／記者李佳蓉攝）

你知道膳食纖維存在於哪裡嗎？

－蔬菜

－豆類、海藻

－水果

－五穀雜糧

如果你有恍然大悟的感覺，那麼便秘的原因就找到了一半。常吃蔬菜卻沒吃夠五穀雜糧，或是豆類水果，所以別再把「吃青菜」當成唯一的膳食纖維來源。根據衛福部的營養衛教資料，膳食纖維有3大功能：

－增加飽足感

－預防便秘、大腸癌

－降低膽固醇及血脂肪

膳食纖維能簡單分為兩種：

＊水溶性膳食纖維：吸水膨脹增加飽足感，吃起來口感較為濕滑，黏黏或軟軟，例如木瓜、香蕉、木耳或燕麥等

＊非水溶性膳食纖維：不溶於水，能促進腸子蠕動與排便，吃起來口感粗糙，如穀類、蔬菜、水果果皮等

這兩種膳食纖維各有不同的作用，所以想要排便順暢，都要攝取足夠的量。

本文經授權轉自早安健康，原文引自：日醫學博士順暢35年的黃金比例，早餐這樣吃連20年重度便秘一天就有感

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