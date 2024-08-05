近3成癌症都帶「MYC致癌基因」　國衛院找到新藥讓癌細胞凋亡

▲國衛院發現可促進MYC癌症驅動蛋白質降解的標靶新藥。（圖／國衛院提供）

記者趙于婷／台北報導

國衛院今發表最新研究指出，肺癌、肝癌、乳癌等近3成常見癌症都帶有「MYC致癌基因」擴增，研究團隊發現候選發展藥物DBPR728小分子口服激酶抑制劑可促進MYC癌症驅動蛋白質降解的標靶新藥，阻斷癌細胞生長原料來源，此技術已獲得中華民國專利。

癌症發生是因為細胞的基因受到改變，因而不斷增生的結果。致癌基因（oncogene）就是可以將正常細胞轉換成癌細胞的基因變異，這些變異可能是因為基因產生突變或是發生基因擴增。而目前市面上許多標靶治療的藥物，例如治療慢性骨髓性白血病和肺腺癌，都有針對癌細胞特殊的基因變異所研發的藥物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前有許多致癌基因以及其所產生的癌症驅動蛋白質，在臨床以及學術研究上已經發現多年，但是因為蛋白質本身的特性問題難以成藥，例如致癌基因MYC。

對此，國衛院生技與藥物研究所研究員紀雅惠、副研究員葉燈光、研究員陳炯東以及博士張竣評的研究團隊發現，候選發展藥物DBPR728小分子口服激酶抑制劑可以促進腫瘤內的MYC癌症驅動蛋白質降解，抑制腫瘤進行糖酵解作用，進而促使癌細胞凋亡，此特性對於癌症治療將有相當大的助益。

紀雅惠指出，約有28%的常見癌症帶有MYC致癌基因擴增，如肺癌、肝癌、乳癌、淋巴癌、攝護腺癌、子宮內膜癌等，癌細胞為了可以大量複製生長，利用糖酵解作用獲得較一般細胞生長所需更多的能量與原料，而MYC蛋白質的功能就是作為轉錄因子，協助轉錄生成許多細胞進行糖酵解作用所需要的酵素，也因此在癌細胞中常發現帶有MYC基因擴增或過表現的變異，促使癌細胞快速生長，術後復發率也高。

雖然MYC蛋白質對於癌症發生以及維持的重要性相當明確，但是因為其蛋白質結構至今仍無法解出，因此很難針對此蛋白質的結構設計小分子化合物來抑制其功能。研究所團隊利用極光激酶A可以穩定MYC蛋白質的特性，設計小分子化合物破壞兩個蛋白質之間的結合力，造成MYC蛋白質可以被帶入細胞的蛋白酶體進行降解。

紀雅惠說明，DBPR728候選發展藥物因特殊的前體藥物（prodrug）設計，從口服途徑經過腸胃道到達腫瘤的藥物濃度本身就比其他類似小分子高出許多，並且可以在腫瘤逐漸釋放出活性藥物，維持在腫瘤的有效濃度以及生體利用率，促使腫瘤消退，在多種具MYC基因擴增或高表達的異種移植腫瘤小鼠動物模式，如小細胞肺癌、三陰性乳癌、肝癌、髓母細胞瘤等，皆證實可以造成腫瘤消退，部分異種移植腫瘤在停藥後3個月內甚至未發現復發跡象。

研究團隊該研究成果已於2024年發表在美國癌症研究協會出版的知名學術期刊《Molecular Cancer Therapeutics》，並被選為當期封面文章。紀雅惠表示，此技術已獲得中華民國專利，全球專利佈局正在進行中，期望未來能與生技公司完成技術移轉，完成臨床前毒理試驗以及進入臨床試驗，為癌症精準醫療標靶藥物增添另一項治療利器。