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黃筱雯打飛對手牙套！醫解析「2類運動護牙套」：還能保護頸部

▲巴黎奧運拳擊好手黃筱雯。（圖／中華奧會提供）

▲台灣拳擊選手黃筱雯。（圖／中華奧會提供）

記者趙于婷／台北報導

近期全球關注巴黎奧運賽事，為自己國家的選手加油，其中台灣拳擊選手黃筱雯打飛對手的「牙套」也引發關注。對此，專業牙科醫師也分享「2大類運動牙套」，其功能包括「保護口腔、保護齒列、預防脫臼、降低頸部受傷」。

臺大醫院牙科部兼任主治醫師、顯微根管治療醫師張添皓指出，在門診曾遇過很多病人運動中不小心碰撞，造成牙外傷、牙裂，導致要顯微根管治療，做上假牙牙冠。

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張添皓醫師指出，當從事一些比較容易有肢體接觸或撞擊機率高的運動時，如武術、拳擊、籃球、橄欖球等，建議都要依照指示配戴運動牙套，不僅可以有效的保護口腔內的組織，間接對口腔外部分、頸部也有不等程度的防護，甚至有研究顯示，穿戴合適的運動護牙套，可以在運動中更專注，不用太擔心牙齒口腔受傷的風險，提升運動表現。

運動牙套4大功能。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）

▲運動護牙套4大功能。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）

而運動護牙套主要分成2大類，包括「成品及半成品」和「訂製產品」，成品是直接在一些體育用品店就可以買到，而半成品的運動護牙套，是以熱塑性的材料製成，可以自行使用熱水軟化後，調整塑型。

另外，客製化訂製的產品須經由牙醫師取模，根據口腔以及牙齒模型客製化專屬定做，通常比較舒適且更貼合，包括彈性、吸收衝擊和軟硬度都較佳。

張添皓醫師提醒，任何運動前的防護措施都不可少，尤其是從事容易有肢體接觸或撞擊機率高的運動時，建議配戴運動牙套，減少牙齒外傷、牙齒斷裂的風險。

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關鍵字： 奧運 拳擊 牙套 運動牙套

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