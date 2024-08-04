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奶精不是奶！愛喝「恐養出4種病」　醫揭真實成分

▲▼限塑,禁用一次性吸管,手搖杯,食安,熱量,手搖飲料,茶飲,食品添加物,冰飲,珍奶,珍珠奶茶。（圖／記者李毓康攝）

▲奶精的主成分為脂肪和碳水化合物，手搖飲中用量更多。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

百萬網紅紀卜心與小吳的「十盛」手搖飲因乳源標示問題引發爭議，遭指意圖誤導消費者是使用北海道牛奶的鮮奶茶，賣的其實是奶精奶茶。美女醫師許書華指出，奶精主要成分為脂肪和碳水化合物「真的不是奶」，長期喝不只胖，還會養出脂肪肝、高血壓、心臟病及糖尿病。

家醫科醫師許書華在粉專許書華醫師 陪妳寫日記分析奶精與鮮奶的差別，並透露在她的人生中，奶精已經幾十年沒出現了，直呼「因為雞精有雞的精華，但奶精真的不是奶啊！」她表示，鮮奶是原型食物，富含優質蛋白質、鈣質，維生素B2、B12含量也高。而奶精則是由植物油、液化澱粉、食品添加物混合而成，主要成分為脂肪和碳水化合物。

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▲▼手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（示意圖／ETtoday資料照）

▲奶精熱量高、營養價值低，喝多不只容易發胖，還會引發疾病。（示意圖／ETtoday資料照）

許書華接著說，奶精熱量高、營養低，沒有牛奶的營養卻富含飽和脂肪、反式脂肪酸，長期喝不只容易肥胖，還會養出脂肪肝、高血壓、心臟病及糖尿病通通跟著來。她建議，大家可以把奶精當調味，有些人覺得奶精才香，因此喝杯咖啡加顆奶精球，用量少、偶爾解解饞，不必太緊張。

若是每天到早餐店或手搖飲店，都來杯奶精調製的奶茶，許書華搖頭不建議！她說，這類飲品奶精的用量較多，一杯奶茶大約會使用60～70克的奶精，「會胖！長期喝，天天喝對心血管健康是負擔！」並提醒奶茶愛好者，如果每天都必須喝一杯的話，選擇鮮奶調製的奶茶比較好。

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