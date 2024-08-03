台中男疑自傷墜樓　醫揭3可能情況：一般人也會有極大壓力

▲一般人在極大壓力下，也可能出現怪異想法。（示意圖／取自pexels）

記者張乃文／台北報導

台中市今（3）日凌晨發生一名男子疑似自斷生殖器後，從頂樓墜下，送醫搶救不幸宣告不治。對於較嚴重自傷情況，醫師指出，有些可能是極度恐慌或幻聽所導致，但一般人若在極大壓力下，也可能出現怪異想法。他說，若發現身邊有需要協助者，可聯繫警政機關或社政機關，目前有安全社區的聯防，對於風險個案會追蹤，做到預防。

一名男子疑似出現自殘情況，從頂樓墜下後，送醫不幸宣告不治，詳細案發原因仍有待釐清。對於男子的嚴重自傷行為，三軍總醫院研究副院長葉啓斌受訪時說，有自行切斷生殖器的情況確實較為不尋常，需了解背後原因，有些狀況可能是極度恐慌時，幻聽指使自己做這件事，但也不能排除一般人在極大的壓力下，也會出現一些怪異的想法或產生一些衝動的舉動。

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葉啓斌表示，有遇過個案是聽到一些聲音，也受到影響相當長的時間，達到不堪其擾的狀態，後來他決定不抵抗這些聲音，便聽了那個聲音的指使，用湯匙挖自己的眼睛。症狀上，他提到，有些個案可能會看起來十分焦慮或憂鬱，可能也是來自於無法控制的幻聽或妄想，進而產生情緒波動，有一點點事情就會十分敏感，一旦出現恐慌暴躁等衝動情形，要小心可能會發生難以控制的行為。

葉啓斌指出，若身旁有出現較危險的情況，首先可向警政機關聯絡，若有需要協助的部分會再請社政單位協助，包括衛生局或社會局的人探視，現在有安全社區的聯防，對於社區風險個案，會有追蹤監測，因此可透過前述方式預防。

葉啓斌認為，這類型的狀況，並沒有哪個族群或性別較容易發生，但通常要更為留意的是，反社會行為的人或吸毒者。另外，社會上對於思覺失調症等精神疾病患者仍存有誤解。他提到，這類個案的病識感不佳，也可能進一步影響服藥的順從性，目前有方便的長效針劑，不一定要每天吃藥，可在一定時間內施打針劑，延續治療以預防復發，得以有較好的控制效果。