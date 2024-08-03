ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

台中男疑自傷墜樓　醫揭3可能情況：一般人也會有極大壓力

▲焦慮,憂鬱,情緒,疾病,。（圖／pexels）

▲一般人在極大壓力下，也可能出現怪異想法。（示意圖／取自pexels）

記者張乃文／台北報導

台中市今（3）日凌晨發生一名男子疑似自斷生殖器後，從頂樓墜下，送醫搶救不幸宣告不治。對於較嚴重自傷情況，醫師指出，有些可能是極度恐慌或幻聽所導致，但一般人若在極大壓力下，也可能出現怪異想法。他說，若發現身邊有需要協助者，可聯繫警政機關或社政機關，目前有安全社區的聯防，對於風險個案會追蹤，做到預防。

一名男子疑似出現自殘情況，從頂樓墜下後，送醫不幸宣告不治，詳細案發原因仍有待釐清。對於男子的嚴重自傷行為，三軍總醫院研究副院長葉啓斌受訪時說，有自行切斷生殖器的情況確實較為不尋常，需了解背後原因，有些狀況可能是極度恐慌時，幻聽指使自己做這件事，但也不能排除一般人在極大的壓力下，也會出現一些怪異的想法或產生一些衝動的舉動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉啓斌表示，有遇過個案是聽到一些聲音，也受到影響相當長的時間，達到不堪其擾的狀態，後來他決定不抵抗這些聲音，便聽了那個聲音的指使，用湯匙挖自己的眼睛。症狀上，他提到，有些個案可能會看起來十分焦慮或憂鬱，可能也是來自於無法控制的幻聽或妄想，進而產生情緒波動，有一點點事情就會十分敏感，一旦出現恐慌暴躁等衝動情形，要小心可能會發生難以控制的行為。

葉啓斌指出，若身旁有出現較危險的情況，首先可向警政機關聯絡，若有需要協助的部分會再請社政單位協助，包括衛生局或社會局的人探視，現在有安全社區的聯防，對於社區風險個案，會有追蹤監測，因此可透過前述方式預防。

葉啓斌認為，這類型的狀況，並沒有哪個族群或性別較容易發生，但通常要更為留意的是，反社會行為的人或吸毒者。另外，社會上對於思覺失調症等精神疾病患者仍存有誤解。他提到，這類個案的病識感不佳，也可能進一步影響服藥的順從性，目前有方便的長效針劑，不一定要每天吃藥，可在一定時間內施打針劑，延續治療以預防復發，得以有較好的控制效果。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

關鍵字： 台中 恐慌 幻聽 精神科 生殖器

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台中男疑自傷墜樓　醫揭3可能情況：一般人也會有極大壓力

七夕後恐有性病潮！醫觀察15、16歲妹子染病增　性愛前有3狀況快跑

男引出1公升「奶茶尿」！曾腰痛　醫揭不理後果：要拿掉腎

不抽菸、遠油煙還是得肺癌！胸腔科醫提醒：3類人也應該篩

夏季泌尿道感染增！醫揭患者常見3風險行為：憋尿、少喝水、性行為

感冒多流汗好得快？　醫：恐害更嚴重

57年老菸槍「一個多月」成功戒了　醫示警抽菸2風險：壽命少十年

容易暈車原因曝！滑手機更想吐　醫示警「2情況不單純」

欲望太大就會變脆弱！拳擊手熬過19年冤獄：放棄舒適枕頭、毯子

70%台人缺鎂！恐增罹癌風險　醫點名「7類人」最危險

讀者迴響

回到最上面