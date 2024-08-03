不抽菸、遠油煙還是得肺癌！胸腔科醫提醒：3類人也應該篩

▲肺癌示意圖。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

肺癌已經成為國人死亡與發生人數最多的癌症，不過在台灣沒有吸菸史仍得到肺癌的情況越來越常見。胸腔科醫師指出，其實國人有近7成罹患肺腺癌，除了抽菸、二手菸之外，研究顯示還有其他內在基因變異或外在環境因素導致肺癌上身，因此，即使無家族史、不抽菸或甚少下廚的民眾也需考量進行肺癌相關篩檢。

聯安預防醫學機構、聯安診所胸腔內科醫師蔡哲龍表示，肺癌分為小細胞肺癌及非小細胞肺癌，非小細胞肺癌如鱗狀上皮癌、肺腺癌、大細胞癌；抽菸則與小細胞癌與鱗狀上皮癌有較大的關聯。

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蔡哲龍指出，國人有近7成罹患肺腺癌，其中女性有9成以上不抽菸、男性也有4成左右不抽菸。可以見得，除了抽菸、二手菸外應該還有其他內在基因變異或外在環境因素導致肺癌。例如，許多研究傾向於亞洲女性基因可能容易受影響產生變異。

又如空污議題，台大公衛研究團隊研究發現，長期暴露於高濃度PM2.5與國人罹患肺腺癌相關。因此，建議即使無家族史、不抽菸或甚少下廚的民眾也需考量進行肺癌相關篩檢。在篩檢過程中如有發現肺部小結節，定期的追蹤更是重要。

蔡哲龍表示，胸部X光檢查不易發現1cm下小結節，而低劑量肺部電腦斷層掃描（LDCT）通常可以顯現出小結節。小結節依密度特性，分為實心、部分實心與非實心3類，若患者首次進行低劑量肺部電腦斷層掃描（LDCT）有檢出肺部小結節，建議處理方式可分為4種情況：

●實心、部分實心小結節如在6mm以下：一般建議1年內追蹤（或經專科醫師判斷可延至2年內追蹤）。除非再次追蹤時發現體積變化較大，否則一般來說無立即風險。

●實心、部分實心小結節如6至8mm：可能需要半年內密集追蹤。

●8mm以上實心、部分實心小結節：建議至醫院胸腔內外科門診進一步諮詢意見。

●非實心結節：通稱毛玻璃樣影像，有可能是發炎、感染造成，通常3到6個月後追蹤有可能會消失。但持續存在非實心結節則要有耐心的長期追蹤，有可能為分化良好或低惡性度的腫瘤。台灣現行指引是建議20mm以下1年內追蹤，20mm以上6個月內追蹤。

蔡哲龍提到，國人似乎有很大比例10mm以下非實心結節再次追蹤時未消失而接受手術切除。其術後病理報告不乏歸類為非典型腺瘤樣增生（AAH）、原位肺腺癌（AIS）或微浸潤腺癌（MIA），預後相當良好。

蔡哲龍分享，臨床上常見個案在第一次透過低劑量肺部電腦斷層掃描，檢出小於6mm的小結節，卻往往忽略後續的追蹤與定期篩檢，甚至長達三、四年後才做第二次的低劑量肺部電腦斷層，因此錯過早期發現與早期治療的最佳時機。

而早期發現、早期治療，正是提高肺癌存活率的關鍵。根據統計，即使同樣是第一期肺腺癌，結節大小還是有差異，小於10mm結節的5年存活率高達9成。