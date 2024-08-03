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年輕女身材纖細！不吃速食　健檢「膽固醇冒紅字」

▲▼細腰、螞蟻腰、減肥、瘦身、牛仔褲、短版上衣、緊身褲、女人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）.

▲一位年輕女性雖然瘦，健檢膽固醇仍出現紅字。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／常春月刊

剛過30歲的熟女小雪是標準上班族，不僅有姣好的身材（身高165公分、體重50公斤），愛美又講究健康的她，嚴禁吃油炸食物，尤其是美味的漢堡、炸雞碰都不碰，甚至漸漸開始茹素。為了應付每天的高壓生活，小雪也會藉助每週2次的瑜伽來紓壓。

泡芙型瘦子，小心膽固醇過高

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看似健康的生活，怎麼也沒想到在今年的健檢中發現「膽固醇指數被列為稍高」，這個結果令小雪嚇了一大跳，並不解自己這樣標準的生活型態，膽固醇居然出現紅字。

心臟血管外科主治醫師張騏竹表示，曾有位患者在小中風後前來求診，檢查才發現，原來清瘦的他居然有膽固醇過高的問題。所以呼籲大家，千萬不要以為高膽固醇是肥胖者的專利，現代許多「泡芙型」的瘦子，也有膽固醇過高的危機。

遺傳也是瘦子高膽固醇的原因

根據一份醫學報告指出，現代人飲食過於精緻、應酬飯局多、營養狀況都「很好」，所以，不論男女約莫30歲近中年後，很多人也許不胖，但膽固醇卻超過200mg／dl（正常值），甚至直逼近240mg／dl（過高）的人相當多。所以，就算身材偏瘦，還是要注意膽固醇指數持續往上爬升。

另一個讓瘦子有高膽固醇的原因，就是遺傳。家族性高膽固醇血症是屬於自體顯性遺傳，有些人的身體並不胖，飲食也很節制，然而體檢中的膽固醇數值卻高得嚇人。因此，如果家族中有多位成員的膽固醇都偏高異常，就要懷疑自己是否罹患了家族性高膽固醇血症。

延伸閱讀：
·不是雞蛋跟海鮮的錯！膽固醇太高「10類食物」是兇手 冰淇淋、五花肉都中
·水煮蛋不是最瘦！1圖看「8類常吃蛋料理熱量」 營養師點名「3種人」少吃茶葉蛋

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關鍵字： 膽固醇 泡芙人 健康檢查 常春月刊

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