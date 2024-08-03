夏季泌尿道感染增！醫揭患者常見3風險行為：憋尿、少喝水、性行為

▲夏天是泌尿道感染的旺季。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

連日高溫炎熱，除了當心中暑熱傷害，其實夏季也是泌尿道感染的高風險時期！泌尿科醫師表示，夏季流汗會比以往要多，當你喝同樣的水，尿液排出變少，會讓細菌比較不容易沖乾淨，所以就更容易感染。而夏季最常發作的個案大部分都是有憋尿習慣、戶外活動水喝太少、性行為之後發生感染。

食品藥物管理署在臉書粉專「藥博士 正藥說」po文指出，夏天到了又可能因為水分補充不足或擔心跑廁所而喝水量不夠，這時泌尿道感染的風險就會增加，尤其女性在生理構造容易發生泌尿道感染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大醫院泌尿部醫師姜宜妮解釋，夏天流汗會比較多，如果喝同樣份量的水，排出的尿液相對減少，沾附在泌尿道附近的細菌就不容易沖乾淨。容易感染的人，在夏天如果有感覺的尿量變少，應該增加補充水分，女孩子則注意，外出盡量不要憋尿超過2個小時。

▲台大醫院泌尿部醫師姜宜妮，資料照。（圖／台大醫院提供）



姜宜妮分享，夏天比較常見戶外活動者出現泌尿道感染，像是去爬山活動，不太方便上廁所，加上容易流汗，若沒有注意水分補充，各種風險情況就造成感染的發生。

夏季性行為也要注意，姜宜妮建議，如果要發生性行為前可以先排尿，結束後多喝約500cc的水，再去排尿，可以減少膀胱和尿道的菌落。雖然尿道屬於無菌，但因為和肛門靠很近，摩擦時會帶到附近。

生活中要預防泌尿道感染，姜宜妮重申，應該喝水量充足、不憋尿、穿著寬鬆衣物、排便時由前往後擦拭，另外也可以補充蔓越莓與甘露糖或相關製劑，可以避免細菌和膀胱沾黏。

姜宜妮提到，如果都很小心，有喝水、不憋尿，也有做營養補充，還是很容易感染，可能可以使用小劑量預防性抗生素，可以在性行為當日食用，另外就是在膀胱灌玻尿酸，在玻尿酸與膀胱貼合時可以避免沾上細菌造成後續感染等。

食藥署也提醒，如果排尿時感到疼痛或灼熱感、頻尿、尿急感、血尿或是腎臟（腰後）疼痛，建議趕快就醫尋求診斷，大部分的泌尿道感染僅需使用短天數的抗生素治療（約三至七天），但拖延治療可能讓感染變嚴重，甚至需要住院處理。