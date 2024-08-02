2疾病恐冒「無痛血尿」　泌尿醫：不會自己好

▲醫師提醒，血尿並不會自己好，建議出現時要盡快就醫診治。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

對男性而言，血尿是常見又令人擔憂的症狀。泌尿科醫師提到，血尿指的是尿液中混有血液，通常導致尿液會呈現粉紅色、紅色或暗紅色。而常見的血尿原因有5種，最常見的是尿道感染，若有膀胱癌等問題，也可能會出現。但醫師提醒，血尿不會自己好，須就醫並及時診斷治療。

泌尿科醫師高銘鴻說，血尿指的是尿液中混有血液，顏色會呈現粉色、紅色或暗紅色。他表示，可能是因為膀胱、腎臟、尿道或其他泌尿系統器官的問題引起，如腎結石、泌尿道感染、膀胱癌等。換言之，血尿可能是輕微的病徵，也可能是嚴重疾病的徵兆。

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高銘鴻提到，要判斷血尿，首先觀察尿液顏色，正常通常呈淡黃色或無色，若呈現粉紅色、紅色或暗紅色，可能是血尿的表現。此外，細看尿液中是否有血塊或血絲，同樣是判斷血尿的重要指標之一，若有以上情況，應及時就醫檢查。

高銘鴻說，男性血尿可能是由尿道感染、前列腺問題、膀胱結石、腎臟疾病等引起的。尿道感染說是最常見的原因；前列腺問題如前列腺肥大、前列腺發炎等，也可能引起血尿。他表示，膀胱結石或腎臟疾病，如腎結石或腎盂腎炎等也會造成血尿。除此之外，還有突然無痛血尿，可能是由尿路系統的問題引起，如膀胱癌或腎結石。

高銘鴻提醒，膀胱癌和腎結石都可能出現「無痛血尿」的情況，前者會在早期階段引起；後者則可能因阻塞尿道導致無痛血尿，並不一定伴隨著明顯的疼痛。同時要留意，無痛血尿並不一定是膀胱癌，它可能是多種泌尿系統問題的表現，包括膀胱炎、腎結石、前列腺問題等。

高銘鴻表示，血尿通常不會自己好，需由醫師診斷和治療以找出病因。他說明，雖然有些輕微的血尿可能是因為劇烈運動或經期造成，但大多數血尿的情況都需要盡快就醫檢查，找出潛在的疾病原因，如結石、感染、腫瘤等，及時接受適當的治療。

要減少血尿發生，平時應多喝水、注意個人衛生、戒菸、控制血壓等。高銘鴻指出，生活習慣的調整也有助於改善血尿；若持續或伴隨其他症狀，務必遵照醫囑接受適當治療，切勿延誤就醫時機。