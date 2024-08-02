高齡健康博覽會登場　台大力推智慧醫療「AI揪胰臟癌、多重用藥」

▲台大醫療體系參與高齡健康產業博覽會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

2024高齡健康產業博覽會今起登場，台大醫院全醫療體系共同參展，展現深耕高齡醫療成果，內容聚焦在智慧醫療，包含AI偵測早期胰臟癌、AI辨識多重用藥，還有可愛的互動式衛教機器人教導如何正確照護，減少醫護人員工作負擔；現場也安排多場短講，例如健康老化、肌少症診斷等，分享最新高齡醫療知識。

第一屆高齡健康產業博覽會盛大展開，台大醫院包含總院、新竹分院、雲林分院、北護分院、金山分院全數到齊。台大副校長張上淳致詞表示，台灣將於明年進入超高齡社會，如何讓長者健康老化成為重要課題，今天這個活動對於台灣可說是相當重要。

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台大醫院是全台最早成立老年醫學專科的醫院，同時也是高齡友善健康照護認證機構，一直以來在高齡長者照護以及治療方面持續努力，並結合最新的AI技術與醫療科技，讓高齡長者能獲得品質更好以及更方便的醫療照護。

▲台大副校長張上淳出席致詞。（圖／記者洪巧藍攝）

在展出項目部分聚焦在高齡智慧醫療、結合現在最受關注的AI科技，例如台大總院有世界首創AI胰臟癌輔助偵測系統，能早期發現小於2公分的胰臟癌。

胰臟癌是高齡長者重大健康威脅，根據衛福部 112 年國人死因統計、衛福部 110 年癌症登記報告以及110 年惡性腫瘤統計資料顯示，胰臟癌好發年齡中位數男女分別為67 歲及70 歲，是高齡者健康的隱形殺手，也是致死率最高的癌症，國人第七大癌症死因，以往小於 2 公分的胰臟癌將近四成在電腦斷層檢查時無法被發現，因而失去治癒的可能。

台大醫院使用先進的人工智慧技術與創新分析方法，自動分析注射顯影劑之電腦斷層 （CT） 影像判斷否有胰臟癌並指出腫瘤區域，協助及早發現，及早治療，已獲得美國 FDA 突破性醫材認證以及台灣衛福部 （TFDA） 核准智慧醫材，以及多項台灣與美國發明專利。

▲台大雲林分院推出凱爾互動式衛教機器人。（圖／記者洪巧藍攝）

另外像是雲林分院方面推「凱爾互動式衛教機器人」，外型可愛且內建各種衛教影片達100多支，護理人員可隨時攜至病房給需要個案進行衛教減少護理負荷。「AI辨識多重用藥」由拍照個案藥袋上傳網頁進行藥物辨識，運用AI協助判讀加上藥師判斷，縮短審核時間，並提供病患多重用藥回饋報告。

新竹分院推「虛實整合視訊診療平台」，讓長輩不出門也能享有如親臨診間的看診品質，「運用非接觸式生理監測系統守護長輩健康」、「智慧守護金手指－迷你行動生理監測裝置」全面打造高齡長者健康管理。

金山分院則展出「居家傷口視訊診療」解決居家臥床個案傷口困擾，傷口癒合率由3.38%提升至10.6%，傷口盛行率由11.7%下降至6.2%。北護分院的重點則是「肌少症創新診斷與治療」，現場除了肌少症的診斷演講及增肌強骨彈力操示範，並設有體驗活動，免費提供80個名額，讓民眾可以進行一站式寶貝機肌少症檢測。