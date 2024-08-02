周天成挺過大腸癌闖入奧運8強　醫建議：45歲後可規律篩檢

▲台灣羽球一哥周天成挺過大腸癌，目前正在征戰巴黎奧運。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

羽球一哥周天成挺過大腸癌關卡，今年再戰奧運闖進8強。醫師提醒，周天成屬於少數偏年輕個案，建議45歲以上民眾規律篩檢即可，國健署明年將下修公費篩檢門檻，可多利用。

巴黎奧運台灣代表隊持續奮戰中，昨天賽事傳出好消息，周天成在16強賽擊敗世界排名第5的日本好手奈良岡功大，生涯第3度叩關奧運8強。

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34歲周天成已算是老將，尤其去年發現罹患初期大腸癌，令各界憂心，但他沒有因此慌了手腳，很快接受切除手術，且沒有擴散，如今再度站上奧運舞台拚搏，展現令人欽佩的韌性。

「以周天成的年紀來說，真的算是偏年輕的大腸癌個案。」大腸癌專家、台大醫學院內科臨床教授及附設醫院健康管理中心主任邱瀚模今天接受媒體電訪指出，大腸癌好發於50歲以上族群。

不過，邱瀚模表示，近年40到49歲個案增加，且跟基因突變無關，全世界都在找到底是什麼原因造成，目前推測可能跟過去不同的環境因子有關，例如含糖飲料、動物性脂肪攝取、飲食習慣改變等，還有就是環境中化學物質的暴露也跟以往不同，導致腸道菌改變，已知某些腸道菌跟大腸癌的致病相關。

依台灣腸癌篩檢實證，每2年一次糞便潛血篩檢可降低35%大腸癌死亡率。邱瀚模說，衛生福利部國民健康署原本補助50至74歲民眾公費篩檢，預計明年將下修至45歲，並納入40到44歲具家族史者。

根據國健署官網，若出現大便中有血、大便中有黏液、排便習慣改變（一下子腹瀉，一下子便秘）、大便變細小、經常性腹瀉或便秘、體重減輕、貧血、如腫瘤較大，則可觸摸到腫塊等症狀，雖然不代表發生大腸癌，但若持續2星期以上，應立即請專科醫師檢查。

邱瀚模提醒，他建議45歲以上民眾可規律篩檢，但不需要因為少數年輕個案，就急著在20歲、30歲跑去篩檢，畢竟醫療量能有限，不樂見真正需要篩檢民眾的醫療資源被占據。