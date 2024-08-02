劉亦菲「神仙姐姐減肥食譜」！醫揭核心　小心3問題：肌肉無力

▲女星劉亦菲減肥方式受到許多人關注，但醫師提醒，並不是每個人都適用。（圖／取自推特）

記者張乃文／台北報導

女星劉亦菲「輕斷食減肥法」多次登上中國APP小紅書熱搜。小宙初日診所減重專科暨家醫科醫師楊智雯表示，雖然這個方式適合「急救型瘦身」但消化功能不佳、肝腎功能不佳及糖尿病患並不適用。她分析其減重食譜，關鍵核心如同「去碳水」；仍建議執行任何減重方式前應經由醫師或營養師評估。

網路盛傳的「劉亦菲減肥5日食譜」，內容包括週一「蛋斷日」只吃蛋、週二「液斷日」只喝無糖飲、週三「肉斷日」只吃原型肉類、週四「果斷日」只吃低糖水果、週五「菜斷日」只吃青菜，在執行這5日食譜的時候，每日必須喝2000cc至3000cc的水與9小時的睡眠。

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楊智雯分析，劉亦菲減肥5日食譜實際上就是所謂的「單一飲食法」，像是最常聽到的「只吃蘋果」一樣，一天只吃一種單一食物類型，將控制熱量作為手段，達到短期瘦身的成效。她說，吃下肚的熱量變少，自然也就會瘦。

楊智雯指出，若是習慣日常三餐都要有碳水的民眾，執行期容易出現頭昏、注意力難以集中的現象，因此這類型方式僅適合極短期仿效，如：即將拍婚紗照或舉辦婚禮的準新娘。她提醒，這種「神仙姐姐減肥法」也並非所有人都適用，消化功能不佳、肝腎功能不佳者與糖尿病患者要特別留意。

楊智雯表示，劉亦菲的食譜關鍵核心形同「去碳水」，可能可以讓身體達到產生酮體、代謝脂肪的效果；但如果希望達到更好的成效且沒有健康風險的民眾，可以再搭配每日一杯綠拿鐵，內容以蔬菜為主，低糖份的水果適量變化口味並添加健康的不飽和脂肪酸，以富含植物蛋白、維生素與抗氧化劑為原則。

另外，可用無糖杏仁奶、豆漿取代牛奶，添加亞麻籽或奇亞籽作為Omega-3 來源並可以同時提供膳食纖維、增加飽足感。楊智雯提到，切忌額外添加糖分或過多水果，以免適得其反。

不過，楊智雯提醒，食譜是完全不攝取碳水化合物，對於一般人而言可達到快速減重效果，但糖尿病患者本身營養調控能力不佳，若斷糖卻未配合藥物控制，可能會面臨極高的低血糖風險；更嚴重的是，可能因胰島素分泌減少，身體無法充分利用糖分，而大量分解脂肪並累積酮體，造成電解質失衡，引發致命性的「糖尿病酮酸血症」。

楊智雯建議，任何極端的飲食方案只適合短期使用，且必須經過醫療人員評估過後再施行，以免對身體造成嚴重傷害，即便是健康民眾，長期實施極端的飲食方式，也可能導致營養不均衡，影響維生素吸收，造成骨質疏鬆、肌肉無力、免疫功能下降等問題。

楊智雯說，長期飲食不均會影響腸道健康，進而影響情緒調節。恢復正常飲食後，由於身體的基礎代謝率下降，體重更容易反彈。