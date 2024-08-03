男引出1公升「奶茶尿」！曾腰痛　醫揭不理後果：要拿掉腎

▲有患者因為血尿接受檢查，過去也曾出現腰痛卻不以為意，醫師提醒，這些症狀可能是泌尿道疾病的警訊。（圖／ETtoday資料照）

生活中心／台北報導

一名60歲男性因為血尿接受電腦斷層檢查，卻發現有結石卡在輸尿管，導致腎水腫。醫師表示，當時將患者的腎臟積水引流後，發現有1000ml的「奶茶色液體」。原因是嚴重泌尿道感染時，尿液可能因為細菌滋生而變濁、變臭，但如此大量的情況並不多見，所幸及時發現，以免時間久了可能需要手術摘除腎臟。

泌尿科醫師黃維倫分享，一名60歲男性因血尿接受電腦斷層檢查，發現一顆結石卡在左側的輸尿管，導致尿路阻塞及腎水腫。正常腎臟間質的厚度約1.5至2公分，腎臟被撐到最薄，僅剩不到0.1公分，「算是非常嚴重的腎水腫」。他說，這種情況下，直接進行輸尿管鏡碎石可能會導致腎臟損傷或術後嚴重感染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃維倫說，討論後，決定讓患者先接受經皮腎造廔管，將腎臟積水引流，後續情況穩定後再執行碎石手術。但經皮腎造廔管放入後，讓他想不到的是，竟引流出近1000ml「奶茶色液體」；而液體正是病患的尿液。

黃維倫提到，當嚴重泌尿道感染的時候，尿液會因為細菌滋生變濁、甚至變臭，但如此大量的濁尿在臨床上並不常見。進一步詢問後，患者表示，幾個月前出現左腰疼痛的狀況，但以為會慢慢緩解就未理會。所幸及時發現，否則時間一久可能導致更嚴重的感染甚至需要手術摘除該腎臟。

黃維倫提醒，腰痛及血尿都是泌尿道疾病的警訊。

▲一名患者腎臟積水引流後，出現大量奶茶色液體。（圖／醫師黃維倫提供）

耕莘醫院泌尿科醫師歸家豪曾提到，尿液是自我檢查身體狀況相當方便的方式，每天早上起床後第一泡尿可稍作觀察。而尿液在不同顏色也可能是對應到不一樣的疾病，醫師列舉5種顏色提供大家參考：

1.正常尿液：透明無色，到略為金黃、淡黃色都屬於正常範圍。

2.粉色尿：就是血尿，比較擔心的是無痛血尿，要考慮是腫瘤的可能性，若是泌尿道感染或結石造成，通常是會疼痛的。

3.茶色尿：肝臟受損傷或橫紋肌溶解時會出現；另外有些人跑完馬拉松也會有這個狀態，甚至是可樂色的濃尿症。

4.白濁尿：若有感染、結石、腎臟發炎或膿排不出時，拿針抽就會呈現白濁色，甚至有很多沉澱物。

5.泡泡尿：不是看到尿液出現泡泡就等於出問題，醫師強調，如果出現緻密泡沫，且達1分鐘未消就要注意。

