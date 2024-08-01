中醫授「改善頻尿7秘訣」 建議常吃黑色食物

▲頻尿會影響生活品質。（示意圖／達志影像）

文／常春月刊

頻尿症狀一直來，不僅影響到工作的情緒，也會降低睡眠品質。根據國際尿控協會（International Continence Society）的資料，頻尿指的是24小時內排尿8次以上；若夜間睡眠期間需上廁所超過1次，則屬夜尿（Nocturia）症狀。頻尿症狀會使生活品質下降，尤其伴隨夜尿情形時，會打斷睡眠週期、降低睡眠品質，影響隔日的精神狀況。

中醫觀點看頻尿 常見這些原因

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中醫師李建志指出，頻尿的原因有很多，包括泌尿道感染、間質性膀胱炎、更年期婦女、懷孕婦女、男性攝護腺肥大、神經性問題、年齡增長等，另外生活繁忙或工作勞累等造成精神緊繃、時常憋尿，長期下來也容易發生頻尿。

中醫典籍中，《靈樞‧經脈》(黃帝內經)及《金匱要略‧水氣病脈證并治》稱本症為「小便數」及淋証，而淋證是指因腎、膀胱氣化失司，水道不利而以小便頻急、滴瀝不盡、尿道澀痛、小腹拘急、痛引腰腹為主要臨床表現，一開始病情很多是實證，但病久則由實轉虛，甚至腎虛與膀胱濕熱內蘊的虛實夾雜證，也時常在診間看到，中醫認為頻尿是由於身體水液分布出了問題，除了膀胱本身的運作外，還需要腎氣來幫忙。另外肺、脾、三焦也是身體水液調節很重要的臟腑，若有任何一個運作失常，都有可能導致頻尿。

中醫治療頻尿 依證型對症下藥

中醫的治療會依據病人證型給予疏肝理氣、活血化瘀等合適的藥物搭配針灸足厥陰肝經、關元、氣海等穴道，病人不須要一直服用西藥才能改善其頻尿的症狀，中醫的治療方法可以助大家一臂之力，原本夜尿3-4次可以減為1-2次，小便不順，容易失禁也可以令期順暢，縮得住，而且效果都不錯。

改善頻尿 日常7方式加以訓練

平常除了中醫治療外，也可以作以下的訓練：

1、靜坐放鬆

睡前靜坐10分鐘試著讓腦袋放空，逐步加至30分鐘，因為膀胱括約肌主要靠交感神經和副交感神經的收縮與放鬆，維持其穩定度。易緊張的人，自律神經（交感神經和副交感神經）平衡性較差，更易頻尿。

2、膀胱訓練

排尿習慣的改變及養成才是根治膀胱過動症的關鍵，刻意延長上廁所時間，例如，原本每小時要上一次廁所，改成90-120分鐘，以每3小時上一次為最終目標。記得膀胱容量可以靠自我復健練改善。

3、飲食控制

飲食上要避免咖啡、茶等利尿的飲料，有含咖啡因的食物也要儘量避免。

4、養成正確的喝水習慣

白天多喝水，傍晚過後少喝水，夜間九點後盡量不喝水。

5、定時排尿，讓尿道通暢及避免感染。

6、保持運動習慣、不長時間久坐。

7、多吃黑色食物

因黑色入腎，例如黑芝麻、黑豆、黑木耳、黑米紫米、黑棗、香菇或是核桃、 枸杞及南瓜子。最後就是避免過度勞累及熬夜，皆有助於補腎氣。

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