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8歲童染「頭癬」掉髮！顯微鏡下滿頭孢子菌絲　醫：會經貓狗傳播

8歲感染頭癬掉髮。（圖／醫師提供）

▲8歲女童感染頭癬掉髮。（圖／醫師提供）

記者趙于婷／台北報導

一名8歲女童的頭皮有兩處紅腫化膿性斑塊伴隨滲液、疼痛及落髮，症狀持續約3至4周，先前曾於診所醫治未見改善，到醫院經毛髪採樣顯微鏡檢查才發現，毛幹當中或周圍滿佈黴菌孢子及菌絲，確診為頭癬。醫師提醒，頭癬除了在人類之間傳染，還會經由狗、貓或兔子等動物傳播給人類。

收治該病例的台北市立聯合醫院中興院區皮膚科主任潘企岳指出，頭癬也可以稱為「髮癬」，原因是頭髮感染到黴菌，感染皮膚及毛髮的黴菌統稱為「皮癬菌」，此類黴菌包括「小胞癬菌、髮癬菌以及表皮癬菌」，其中只有小胞癬菌及髮癬菌會感染頭髮。

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頭癬好發於兒童，也會發生於成人但較少見。潘企岳說，除了在人類之間傳染，還會經由狗、貓或兔子等動物傳播給人類，經由寵物傳染的頭癬大多發生於兒童，病原以犬小孢癬菌為主，發炎反應較強，可從毛囊發炎化膿到大片頭皮膿腫。

而人傳人的頭癬病原以「髮癬菌」為主，可以感染所有年齡層包括老人及免疫力較差者，患者大多無嚴重的發炎反應，感染部位可能產生斷髮黑點或覆蓋鱗屑，髮癬菌也可能同時感染身體其他部位產生灰指甲及足癬。

潘企岳說，頭癬的診斷可將受感染區域的頭髮取下在顯微鏡下觀察，如果在毛幹內或周圍發現孢子或菌絲，便可確定診斷，另外還可以進行黴菌培養來證實及作菌種鑑定，治療上以口服藥為主，通常需要6周以上的療程。

潘企岳提醒，頭癬的傳染方式除了人與人、人與動物直接接觸，還可藉由共用的梳子、帽子、髮夾、毛巾、枕頭等物品間接傳播，應避免與他人共用這類頭部的貼身用品，頭癬一般都會伴隨落髮，嚴重病灶會破壞頭髮毛囊造成永久性禿髮。一旦發現可疑病症應盡早就醫，若寵物有相同病症應一併治療。

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關鍵字： 頭癬 孢子菌絲

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