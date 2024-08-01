台灣最致命癌王！醫曝「4招」防肺癌　出現症狀就太晚了

▲重症醫師提醒：四大防護策略降低肺癌風險。（圖／達志／示意圖）

記者邱晟軒／綜合報導

每年的8月1日是世界肺癌日。根據統計，全球新發癌症中，肺癌位居第二，死亡人數則高居首位。世界衛生組織（WHO）指出，肺癌是全球癌症死亡的主要原因，占癌症總死亡數的18%。在台灣，肺癌更是連續多年成為十大癌症死因之首。針對此情況，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提出四大防護策略，呼籲民眾提高警覺，遠離肺癌威脅。

1、早點戒煙



依據世界衛生組織指出「30-50%的癌症」是可避免的，目前已有強烈證據顯示，「吸菸」是影響肺癌最大的危險因子，佔70-80%。不只如此，二手菸暴露也會增加肺癌死亡風險，與吸菸者同住，得到肺癌機會比一般民眾高出20-30%，因此應早點戒菸。

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2、早點防護



除了菸害外，炒菜油煙、空氣污染、職業暴露等都是肺癌風險因素。為了降低空污對健康的危害，提醒民眾可隨時注意空氣品質監測網訊息，並提供自我防護5要點：

●拒吸二手菸。

●烹煮時開啟排油煙機，多選擇水煮、清蒸方式烹煮食物，可減少PM2.5暴露。

●外出戴口罩，由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，減少細懸浮微粒（PM 2.5）的暴露。

●空品狀況不佳時，減少在戶外活動時間，或改變運動型態，避開交通高峰時段及路段。

●生活作息規律，多運用大眾運輸工具、自行車及步行，適當運動，維持身體健康狀態。

3、早點篩檢

對於重度吸菸者（吸菸史超過30包年、戒菸小於15年），定期接受LDCT肺癌篩檢可降低死亡風險。符合條件的民眾可享受政府提供的2年1次的篩檢服務。

4、早點就醫



早期肺癌並非完全沒有任何症狀，瞭解肺部警訊，有助提高自我警覺，及早發現，及早治療。常見肺部7警訊，包括：持續咳嗽，甚至有惡化狀況；痰中帶有血絲或咳血，持續一段時間後症狀沒有緩解；呼吸急促、出現喘鳴聲；持續胸痛且有惡化情形；聲音沙啞；四肢關節疼痛；以及無預警的體重下降、食慾不振。