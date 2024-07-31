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60多歲男罹「攝護腺惡性腫瘤」！　完整切除5天出院

下體,私密處,生殖器。（圖／記者李佳蓉攝）

▲患者健檢發現攝護腺惡性腫瘤，醫師切除後恢復良好。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者張乃文／台北報導

一名60多歲男子平時身體健康，雖有高血壓但有定時服藥，年初進行健檢時，卻意外發現攝護腺指數偏高，進一步確認為「攝護腺惡性腫瘤」。醫師透過達文西前列腺切除手術，完整將患者的惡性腫瘤切除，且從住院開始到出院，僅5天。

恩主公醫院達文西中心暨泌尿科主任柯智羣提到，日前收治一名60多歲患者，平時身體狀況良好，雖有高血壓但仍有定期服藥控制。他表示，年初病患的健康檢查發現，攝護腺指數偏高，PSA指標達到7.96 ng/ml，患者進一步檢查確認為攝護腺惡性腫瘤，評估後，透過達文西前列腺切除手術，完整地將惡性腫瘤切除，從住院起到出院僅歷時五天，且術後恢復良好。

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柯智羣表示，執行達文西手術60個案例中，以泌尿科手術執行49例為最大宗，建議民眾定期做好健康檢查，若發現有攝護腺指數過高問題，應進一步檢查。

另外有一名60歲大腸直腸科個案，年初因為排便出血到院就醫。副院長陳維熊說，詳細檢查後確定病理報告是直腸惡性腫瘤，醫師安排胸腹部電腦斷層與骨盆腔核磁共振檢查，報告為臨床第三期；肝臟外側則有腫塊，疑似為轉移。

陳維熊提到，當時與病患溝通，決定以達文西機器手臂手術方式將直腸腫瘤切除，且保留住肛門，同時以微創手術切除肝臟腫瘤。他說明，病患傷口小、疼痛感低，且腸胃道蠕動影響較少，很快就可以下床走路並以口進食，術後約一周出院。後續病理報告也確定肝臟處病灶有轉移，但已切除乾淨，目前正持續接受化學治療中。

不過，陳維熊指出，達文西機器手臂手術在執行上同樣有些限制，若病患體型較瘦小，機器手臂擺位可能會受限制，進而影響手術進行，此外腫瘤過大或侵犯其他器官、凝血異常、之前已接受過手術，可能會有組織沾黏等問題，不一定適用達文西機器手臂手術。

陳維熊建議，採用達文西手臂手術還須手術主刀醫師謹慎評估過病患情況後，並解釋優缺點與風險，才能決定是否合適，「並不是多花錢用達文西機器手臂手術就不會有併發症產生。」

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關鍵字： 攝護腺 泌尿科 達文西手臂手術 恩主公醫院

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