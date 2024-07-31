甲狀腺癌術後追蹤進展！台大開發新生物指標　提早5年揪復發趨勢

▲台大醫院甲狀腺癌世界首創新型生物指標記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

甲狀腺癌患者接受治療後，需追蹤是否有殘留與復發，原本都是抽血進行檢測，台大醫院研究團隊今（31）日發表世界首創的甲狀腺癌術後追蹤指標，利用尿液中外泌體的甲狀腺球蛋白（Urinary Exosomal Thyroglobulin, U-Ex Tg）作為術後監測的生物標記，不但更便宜、無侵入性，更重要的是，比起傳統方式，可以提早5~6年發現是否有再復發的跡象。

甲狀腺癌是內分泌系統最常見的癌症，根據衛生福利部最新癌症登記資料顯示，甲狀腺癌已成為國人發生第九大癌症，女性的第四大癌症。台大醫院今日召開記者會，發表與台灣大學醫學院共同合作的研究團隊成功開發出「新型甲狀腺癌追蹤預測生物指標」。

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主要研究者、台大醫院內科部副主任王治元表示，臨床上甲狀腺癌是低惡性度內分泌腫瘤，存活時間相當長，多數患者會接受甲狀腺切除術及放射性碘-131之治療，因此更需要長期追蹤的生物指標。

王治元指出，甲狀腺癌患者在接受甲狀腺全切除術及放射性碘治療後，傳統上依靠血清甲狀腺球蛋白來監測是否有殘留或復發，然而，血清甲狀腺球蛋白的檢測可能受到抗甲狀腺球蛋白抗體的干擾，並且需要昂貴的重組人促甲狀腺激素（rhTSH）刺激才能提高檢測靈敏度 （每次約新台幣4萬元），這也給患者帶來了額外的經濟負擔和不便。

研究團隊發現，利用尿液中外泌體的甲狀腺球蛋白（Urinary Exosomal Thyroglobulin, U-Ex Tg）可作為甲狀腺癌術後監測的生物標記。

王治元說明，他們針對新診斷的甲狀腺乳突癌及濾泡癌患者，分別在術前、術後、術後3個月和6個月進行尿液樣本收集和分析。結果顯示，術後患者的 U-Ex Tg 濃度與腫瘤大小及病理分期呈現顯著相關性，特別是在那些傳統血清甲狀腺球蛋白無法檢測的患者中，U-Ex Tg 的濃度顯示了腫瘤的殘留或復發。

尿液中外泌體的甲狀腺球蛋白（U-Ex Tg）作為指標為世界首創，王治元分析，相較於以往需要抽血，新指標具有無侵入性、重複性高的優勢。更重要的是，相較於傳統方式，可以提早5~6年顯現甲狀腺癌的復發趨勢。就有接受臨床試驗的患者，在抽血檢查還無法發現的情況下，在尿液檢查卻看到異狀，可以先針對未來可能再發組織，進行治療調整。

這項研究成果已經獲得國際奈米醫學期刊刊登(International Journal of Nanomedicine, SCI 藥理學領域世界排名前5%期刊)，以及美國、日本與台灣專利認證，足見其發展潛力。王治元表示，台大醫院目前在國科院支持下持續研究收案，後續也會尋求與產業界合作，進行產業化發展，台大醫院也可以評估發展自費項目。