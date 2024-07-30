他車禍「穿襪都有問題」！5個月後重返職場　全台職災勞工破萬人

▲衛福部及勞動部舉辦「職災重生 部醫護航 重返職場」記者會。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

我國製造業占比高，第二級產業服務的勞工人數多，對於職業災害的治療，及後續復歸重返職場的能力尤為重要。一名在衛福部桃園醫院工務組服務的鍾大哥因嚴重車禍，導致手腳骨折、腦部創傷，復原初期連穿襪子都有問題，經醫師、職能治療師等團隊協助，迅速在5個月後成功回歸職場。

衛福部及勞動部今（30）日舉辦「職災重生 部醫護航 重返職場」記者會，為強化職災勞工重建協助，勞動部已認可36間職災職能復健專責醫院，投入職災勞工服務。對於職業災害後續的重建，在桃園醫院工務組的鍾大哥透露，因為職災醫療團隊的協助，讓他從原本穿襪子都有問題的狀態，5個月後就順利回到工作崗位，可做基本行政工作。

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年約50歲的鍾大哥表示，自己是因為上班途中車禍，全身嚴重受傷，包括創傷性硬腦膜下腔出血、顱骨閉鎖性骨折及股骨骨折等，當時連基本的食衣住行都無法負荷，透過桃園醫院的協助，順利重返職場，可以安裝電燈、插座等任務，工作的感覺如同還沒受傷前的自己，也讓許多同事們都驚訝於他的恢復迅速。

▲醫師提到，職業傷害或職業病，許多個案都是靠醫事人員主動接觸才發現。（圖／記者張乃文攝）

台北醫院職業醫學科主任蔡旻翰提到，職災的個案，以台北醫院為例，每天約有2、3名住院患者，加上10多位急診病患，服務地區包括新北市新莊區、雙和、五股及泰山等地。也因為有許多中小型企業正在進行轉型，但這些職場並不像國際大廠那種光鮮亮麗的廠房，而是暗藏職業傷害的可能。

蔡旻翰指出，在許多鐵工廠或噴漆工廠等，可能會有機溶劑、噪音或粉塵，防護上並不那麼完整，「勞工其實就是拿生命交換他的收入」。他說，台北醫院因為附近為工業區，去年一整年就服務了約5千位的職災案例，而全台一年的職災人數約1萬5千人，台北醫院就占了3分之1。

蔡旻翰提到，職業傷害和職業病不同，前者大多屬於單次事件，像是在工廠受傷，被切到、夾到或是墜落等，醫院就有許多墜落的個案，「我現在就覺得樓梯和A字梯是殺人利器」，雖然矮矮的，但摔下來的患者有很多情況都是相當嚴重的。

職業病則需要職業學科的醫師協助評估。蔡旻翰表示，職業病並不是單次事件，就像有個案因為長期手部反覆使用，導致手的關節韌帶發炎，或是噴氣工廠的勞工，長時間吸入有機溶劑或粉塵等、還有輻射暴露，都是經過幾個月甚至幾年的累積，最後生病，這部分須由職業醫學科的醫師專業評斷。

蔡旻翰認為，整個過程除了有專業醫事人員的協助外，更重要的是「勞工的自我認知」，病人必須了解，這並不只是單純生病，還是因為工作導致的。他說，現行醫院的做法是「主動」接觸患者，也就是說，個管師必須從全院住院的個案中，詳細了解新住院的個案是否為職災，因此通報的個案數大多是醫事人員主動而獲取的，這部分也相對不容易。