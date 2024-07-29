處方箋大變革「不寫藥名改採成分名」　10月起牙科診所試辦

▲缺藥頻傳，衛福部將推動處方箋以成分名取代商品名。（圖／達志／示意圖）



文／中央社

近年缺藥頻傳，藥界指出大多有替代藥品，呼籲民眾棄品牌迷思，衛福部將推動醫療單位開立的處方箋以成分名取代商品名，以利打破「原廠藥」迷思，預計10月起牙科診所開始試辦。

藥界過去多次倡議台灣跟上國際腳步，醫療單位開立的處方箋以成分名取代商品名，以利打破「原廠藥」迷思。衛生福利部中央健康保險署副署長龐一鳴今天告訴中央社記者，因應外界需求與參考國際做法，如大英國協等，從今年10月起牙科診所率先試辦，採取2階段漸進式執行。

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龐一鳴說，牙醫診所多數已釋出處方，處方箋以成分名取代商品名，初步評估執行相對簡單，第1階段申報方式不變，但醫師標示藥品不可替代時，必須將不可替代原因註明清楚，間接讓藥品可以替代，相信可逐步避免社區藥局無同商品庫存時，無法開立其他同成分藥窘境。

龐一鳴表示，健保開辦之際，因申報涉及費用一定要使用商品名，系統設計才會如此設計，「現在麻煩的不僅是習慣，系統需大調整 」，預計試辦半年後，牙科診所系統完成重設，藥品處方箋再改為成分名申報。至於醫院、西醫基層診所試辦，視牙醫成果執定，暫無時間表。

藥師公會全國聯合會理事長黃金舜過去已多次提醒，多數國家醫療單位開立處方箋上不會寫出商品名，「學名藥寫成分就好」，但台灣卻採取處方箋皆以商品名為主，只要單一產品缺貨，就容易出現明明有同成分、同劑量替代藥，但民眾卻不願意使用。

黃金舜常以過去曾出現缺貨的「普拿疼」為例，他說，普拿疼是鎮痛、解熱劑，成分是乙醯氨酚，多達10多種可替代品項。若處方箋上寫的是「普拿疼」，而非「乙醯氨酚」，一旦普拿疼缺貨，藥師就難以調劑。盼推動腳步加快，積極改革，讓健保永續經營。