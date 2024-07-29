PChome、蝦皮都上榜！北市抓網購食品「重金屬超標」

▲日本百合檢出重金屬「鎘」超標。（圖／北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局針對網路電商平台販售的食品及食用鹽類食品進行網購抽驗，共計抽驗30件產品，包括PChome、蝦皮都有販售產品檢出違規；其中1件「日本百合」檢出重金屬「鎘」超標10倍，另外還有「百合根」、「北海道白銀食用百合球根」也檢出重金屬鎘及農藥殘留量超標。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，本次共計抽驗30件產品，結果20件生鮮蔬果類食品中有2件生鮮水果產品檢出農藥超標，包括「台灣-貴妃玉荷包」及「越南-干腰榴槤（小貓山王）」。

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另還有3件生鮮百合產品「百合根」、「北海道白銀食用百合球根一球199元（非常好吃）」及「日本百合（北海道）XXL」檢出重金屬鎘及農藥殘留量超標；10件食用鹽類食品中1件「法國葛宏德天然海鹽-1kg」檢出重金屬砷超標。

▲蝦皮販售的百合根農藥殘留違規和鎘超標。

林冠蓁說，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；重金屬不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」者，涉違反食品衛生安全管理法第17條規定，爰同法第48條經命限期改正，屆期不改正者，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

針對不符規定產品，北市已令業者或移請所轄衛生局通知平台下架不得販售，經查產品來源屬外縣市者已移所轄衛生局處辦，屬臺北市業者，倘經調查違規屬實，將依法處辦。

衛生局呼籲，消費大眾在網路選購食品時，應先慎選有信譽的平台與賣家並確認網站有清楚明確的產品資訊，如有無廠商名稱、電話、地址等完整聯絡資料，切勿買來源不明產品，並呼籲網路販售業者應落實自主管理，販售合格的產品以保障消費者權益。

▲PChome販售的法國天然海鹽檢出重金屬砷超標。