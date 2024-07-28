男生「做1運動」睪固酮大降！醫曝關鍵原因

▲研究發現，男性游泳降低睪固酮濃度，原因與「氯」有關。（示意圖／取自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

「睪固酮」對於男性肌肉增長、維持生殖機能都至關重要。減重醫師蕭捷健引述國外研究指出，游泳會降低睪固酮的分泌，關鍵出自於游泳池中的「氯」。研究發現，和沒有游泳習慣的青少年相比，在含氯游泳池中游泳的青少年們，睪固酮濃度降低的可能性增加3倍以上。

三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在粉專提到，睪固酮對肌肉生長與修復很重要，它可促進蛋白質合成，幫助運動後修復肌肉、增強肌力。而男性的睪固酮濃度大概在25～30歲達到高峰，於30歲後每年會減少約1.2%，過了50歲後，男性的雄性激素和雌激素都會下降，體脂平均每年還會增加約0.5%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蕭捷健說明，脂肪細胞本身會分泌雌激素，因此脂肪越多，雌激素也就越高。而體內脂肪細胞一旦越多，就會分泌出更多的雌激素，進而使睪固酮受到抑制，造成分泌失調。這也是為什麼在很多體脂肪高的男性身上，常可見男性女乳症的現象，「因此，男生減肥通常必須提升睪固酮，並且減少雌激素。」

▲醫師認為，若要減重，游泳可能不是最好選擇。（示意圖／視覺中國）

游泳是很健康的有氧運動，但蕭捷健坦言，游泳會降低睪固酮分泌的主要問題在「含氯的游泳池」。該研究於2011年發表於《國際男性學雜誌》，研究分析361名青年的血清樣本，結果發現在含氯泳池中游泳，會降低睪固酮的分泌，和沒有游泳習慣者相比，前者睪固酮濃度降低的可能性增加3倍以上。研究顯示，高濃度的氯化消毒劑對男性荷爾蒙產生不利影響。

「如果目的是要減重的話，游泳可能不是最好的選擇。」蕭捷健說明，除了氯的問題外，游泳後容易感到特別餓，這可能與長時間泡在相對低溫的水中有關。他建議，游泳後可選擇相對健康的食物，如蛋白質、堅果或優格，可避免吃太多導致體重增加。

▼若想靠運動提升睪固酮，蕭捷健推薦深蹲和跑步訓練。（圖／截自蕭捷健醫師粉專）

如何透過飲食提升睪固酮？蕭捷健認為，調整飲食是關鍵，建議減少高糖分、精緻澱粉和高脂肪食物，多攝取蔬果、全穀類，特別是富含鋅和維生素D的食物，如海鮮、牛肉、雞蛋和乳製品。此外，也可多吃一些天然抗氧化食物，比如莓果、堅果和綠葉蔬菜，這些食物富含抗氧化物，可減輕體內發炎和氧化壓力，對於睪固酮合成和分泌都很有幫助。

蕭捷健也特別提醒，應盡量避免食用太多加工食品，因其可能添加化學物質，像是塑化劑和人造防腐劑，恐影響人體荷爾蒙。