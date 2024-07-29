聽不到女友碎唸！25歲男「黑洞中塞滿屎」　醫花40秒神手夾出：好臭

▲連醫師都驚問「耳屎可以有多大！？這～～麼～～大！」（圖／截自陳亮宇醫師影片）

記者李佳蓉／採訪報導

「你都不聽我說話！」是不少情侶吵架時，女方幾乎都會有的抱怨。中部一名25歲男子，一直以來聽力都不太好，不只聽別人講話聽得好吃力，就連女友碎碎唸他都沒反應，對方忍無可忍將他拖到診所求診。醫師陳亮宇一檢查，發現男子整個耳道幾乎被耳屎緊緊塞滿，以鑷子深入探究後，前後不到40秒，即巧手夾出4公分沾著膿液的黑耳屎。

收治個案的陳亮宇耳鼻喉科診所院長陳亮宇在粉專分享「黑洞取耳屎」的影片，只見一名男子坐在治療椅上，頭微微撇向右側露出左耳。接著，醫師以頭燈對準耳道，左手固定患者耳朵，右手拿著鑷子探入其中準備夾出耳屎，過程中小心翼翼地變換了幾次角度，最終靠著俐落手法夾出巨大耳屎，高超技術讓網友看了瞠目結舌。

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陳亮宇接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，該名年僅25歲的男子聽力一直不太好，近日症狀惡化，如果沒有專心聽「人家叫他都沒聽到」。面對這狀態，男子女友實在忍不住，在他面前碎碎唸一波，但尷尬的是他都沒反應，還得把他叫到面前再唸一次，「這樣氣勢就弱掉了。」最後氣不過直接帶男友檢查耳朵，才驚見耳屎完全塞滿耳道的窘境。

陳亮宇說，從男子耳朵中挖出的黑耳屎至少有4公分，因為卡住時間太久，使得耳道已經有點發炎，甚至出現一些化膿的分泌物，還飄散著一股濃郁臭味。醫師苦笑推測，「這應該是常常被女友強迫挖耳朵，結果把耳屎越推越裡面，結果整個卡得死死的。」

▲醫師示警，用棉花棒掏耳朵，恐把耳屎越推越進去。（示意圖／本報資料照）

關於自己清理耳屎，陳亮宇曾示警「千萬不要用棉花棒去掏！」他解釋，一般而言，將耳朵分為軟骨部及硬骨部，而耳垢主要堆積在軟骨部的耳道中，一旦耳朵進水，耳屎會腫脹而感到悶悶的，這其實是耳垢的保護作用，以防耳朵內部再進更多水，若用棉花棒可能無法將耳垢掏出，反而使其從軟骨部漸漸推至硬骨部。

陳亮宇接著說，存在軟骨部的耳垢其實可隨著說話、吞嚥等動作自然掉出耳道，當它被棉花棒推進不具彈性的硬骨部時，會使其在裡面越積越多，久而久之會在某天喪失聽力，甚至耳朵整個悶脹形成耳鳴，或因耳屎進水膨脹刺激敏感的耳膜，導致全耳劇痛，此時只能尋求醫師協助，耗費一番工夫清理。

耳朵進水，陳亮宇提供2方法超實用！可用吹風機設定涼風，對著耳道外面輕輕地吹；或者可用一張衛生紙並將一頭捲成尖頭慢慢探入耳道將水吸乾。提及衛生紙優於棉花棒的優點，他解釋，相較於棉花棒的硬柄，衛生紙質地軟，不易傷害耳道，也不易將耳垢推入，民眾不妨試試。