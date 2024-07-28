泡麵「防腐劑地雷」不是麵！　營養師揭「2大迷思」

▲營養師提醒，泡麵麵體本身有明文規定不能添加防腐劑。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

泡麵的便利和美味常常讓人無法抗拒，但不少民眾針對泡麵仍有一些迷思，包括「有加防腐劑、吃多會禿頭」等。對此，營養師指出，泡麵麵體有規定不能添加防腐劑，唯一有可能的是部分泡麵附的「醬料包」可能會添加防腐劑，另外，有關吃泡麵會禿頭，主要和營養不均有關，並不是吃泡麵造成的。

好食課營養師李宜樺指出，一般來說，遇到可長久保存的東西，不少人第一直覺反應就是覺得產品有加防腐劑，但其實食物能長久保存，除了靠添加外來物外，將「水分降低」到一定程度其實就可延緩食物的腐敗。

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李宜樺說，目前泡麵主要是依靠油炸或烘乾脫水來長久保存，而有關泡麵有添加防腐劑一說，其實目前法規已有明文規定泡麵麵體不得添加防腐劑，因此泡麵麵體是不會有防腐劑的，唯一有可能有問題的是醬料包，因為目前法規未規範醬料包不能添加防腐劑，因此部分進口泡麵或是國內拌麵類的醬料包仍會添加防腐劑，可直接在泡麵包裝的成分標示去做檢視。

另外，針對吃泡麵會禿頭，李宜樺也解釋，禿頭主要與遺傳、壓力、清潔不當與營養不均有關，會有此迷思主要是因為泡麵大多欠缺營養所致，不然吃泡麵是不會禿頭的。她也提醒，吃泡麵想注意營養均衡，可以加顆蛋、鮪魚罐頭或放一些蔬菜進去，少一點點調味，吃得更營養。