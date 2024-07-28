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肩痛手不舉「還高燒39度」　醫揪「1常見疾病」：但很少人知道

▲▼肩膀痛,阿嬤肩膀痛。（示意圖／達志影像）

▲醫師提醒，「鈣化性肌腱炎」主要症狀是肩部疼痛。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

50歲的陳小姐肩膀痠痛已經半年，打針吃藥、復健都沒改善，某天晚上突然肩膀劇痛，手抬不起來還發高燒39度，就醫檢查發現白血球跟發炎指數都飆高，進一步檢查才知道是「鈣化性肌腱炎」作怪。醫師指出，這是一種常見但不廣為人知的疾病，主要症狀是肩部疼痛，在抬起手臂或進行某些動作時，疼痛感會更加明顯。

陳小姐先抽血檢查發現，白血球跟發炎指數都飆高，懷疑是化膿性關節炎，趕緊入院打抗生素治療，隔天高燒就消退，肩膀也慢慢地不痛，但細菌培養卻沒有找到任何細菌，且肩膀不適感卻未緩解，改到骨科門診治療，才發現是鈣化性肌腱炎，最後接受微創關節鏡手術，才恢復正常。

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臺北市立聯合醫院陽明院區骨科主治醫師章芳源指出，鈣化性肌腱炎主要影響肩部的肌腱，原因是肌腱內鈣質晶體沉積所致，導致肌腱發炎和疼痛，主要症狀是肩部疼痛，在抬起手臂或進行某些動作時，疼痛感會更加明顯，當肩膀沾黏僵硬，難以完成平時輕鬆完成的動作，如梳頭、穿衣等。

疼痛程度可以從輕微不適到劇烈疼痛不等，患處可能出現腫脹和壓痛感，甚至會影響日常生活和工作，嚴重時在夜間疼痛加劇，影響睡眠。

鈣化性肌腱炎主要表現為局部疼痛和發炎，但部分患者也可能出現全身症狀，例如發燒，但發燒在鈣化性肌腱炎患者中並不常見，根據醫學研究，約有5%至10%的鈣化性肌腱炎患者可能會出現發燒症狀。

章芳源提醒，肩部疼痛症狀持續數周應至骨科門診進行檢查，對於大多數鈣化性肌腱炎患者，保守治療如休息、復健治療、消炎止痛藥等可以有效緩解症狀，但當非手術治療無效且病情持續或加重，導致肩膀無力、沾黏僵硬時，可能需手術治療，術後也需要配合復健科進行復健治療。

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