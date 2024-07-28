冷氣吹太久「耳朵冒1症狀」　醫：溫度太低了

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冷氣吹太久「耳鳴了」　醫：溫度太低

▲▼耳廓假性囊腫由醫師提供,耳朵,揉耳朵。（圖／ETtoday資料照）

▲醫師表示，並不是吹冷氣導致耳聾，而是長時間接觸過低溫度，會讓耳朵感覺耳鳴。（圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

過去曾發生過，有人開著冷氣睡覺，醒來卻突然感覺自己聽不到，被診斷為「突發性耳聾」。不過，輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳指出，冷氣並不會直接導致耳聾，反而要留意的是，當長時間接觸過低的溫度或冷風時，會讓耳朵感覺發涼，出現耳鳴。

曾有過吹冷氣睡著後，醒來突然感覺耳朵聽不到的案例。胡皓淳提到，當過度依賴冷氣或設定過低的溫度時，可能會對耳朵造成不適。如長時間接觸冷風，可能會使耳朵感覺發涼或出現耳鳴。他說明，這並不是指冷氣會直接導致耳聾，但過冷的環境的確可能會使人感到不適。

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胡皓淳說，突發性耳聾是一種突然出現的聽覺損失，和多種因素相關，冷空氣並不會直接導致突發性耳聾。他表示，通常這種情況較複雜，也可能是長期待在冷氣房，導致病毒感染到內耳，或是局部血液循環受影響等原因。

胡皓淳指出，要保護耳朵健康，需適度調節冷氣溫度，減少對耳朵的不適感，並避免長時間暴露冷氣中。他提醒，若要在溫差較大的情況下，建議要先讓身體、耳朵適應溫度，降低不舒服的機率。

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關鍵字： 耳朵 冷氣 耳鳴 突發性耳聾

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