今年流感7月仍處流行！李秉穎分析「2大原因」釀夏季疫情

▲高齡精準流感預防策略論壇，疫苗推動協會理事長李秉穎受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情之後，這兩年流感疫情逐漸恢復過去水準，今年更有時隔7年再出現的夏季流感，目前還在流行期。台大醫師、台灣疫苗推動協會理事長李秉穎指出2大因素，包含全球暖化氣候原因，另外就是新冠之後的免疫負債，至於是否夏季流行會成為常態，甚至影響到每年公費流感疫苗接種時間？李秉穎認為還要觀察。

今年夏天國內出現新冠與流感同時進入流行。疾管署監測顯示，類流感上周就診8.9萬人次，較前一周下降9%，連兩周下降且疫情趨緩，預計提前於7月底脫離流行期；其實這波流感是從5月底再次進入流行，也是在2016-2017流感季之後，時隔7年再次出現夏季流感流行。

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台灣疫苗推動協會今（27）日於亞太生技大會期間舉辦高齡精準流感預防策略論壇，李秉穎會前受訪被問及夏季流感問題，他表示，台灣位處於亞熱帶，夏季也可能有小規模流行，另外就是全球暖化，台灣越來越熱，流感的流行季節反而是在夏天多雨的季節；另一方面，新冠疫情以後的免疫負債，很多人兩三年沒有得過流感，累積很多人容易受流感侵襲。

▲亞太生技大會，高齡精準流感預防策略論壇。（圖／記者洪巧藍攝）

每年公費流感疫苗都是在10月份開打，以因應秋冬一波疫情，但是否要因為夏季流感而出現改變？李秉穎認為「還是要再觀察」，台灣的流感季節是不是未來就這樣變化，不能只看一兩年，要長期觀察才能決定是不是要改變疫苗政策。目前還是十月開打，因為今年說不定是例外，說不定是受到疫情然後解封的一個影響。

論壇中疾管署整備組組長黃彥芳簡報則提到，國內近期到今年秋冬開打的公費流感疫苗，都是使用四價流感疫苗，涵蓋2種A型流感病毒株與2種B型流感病毒株，不過明年起將轉為接種三價流感疫苗。

黃彥芳解釋，這是世界衛生組織的建議，因為從2020年3月以來，WHO未檢測到有自然發生的B型流感山形株（B/Yamagata），相關公衛威脅大幅下降。而如果疫苗中持續包含B型流感山形株的抗原，反而可能導致該病毒株重新流行，有生物安全疑慮，建議移除。